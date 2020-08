Phil Schiller se prépare à quitter progressivement Apple

Apple s’apprête à se séparer d’un de ses employés les plus connus du grand public. Vice-président du marketing, Phil Schiller a annoncé son départ dans un communiqué. Toutefois, il ne va pas quitter totalement la marque à la pomme non plus —pour l’instant, et continuera certaines missions auprès de la société.

Phil Schiller remplacé par Greg Joswiak

Apple indique que l’homme quitte son poste, mais obtient le statut d’Apple Fellow, ce qui lui permettra de continuer à diriger certains événements portant sur les annonces de nouveaux produits —les keynotes, donc. Il devrait aussi diriger l’App Store comme il le fait aujourd’hui. Plus concrètement, ce statut est un titre honorifique obtenu par les personnes méritantes, ce qui est le cas de Schiller, car l’homme a passé plus de 30 ans dans l’entreprise américaine. Il devrait profiter d’un soutien (financier) pour continuer ses projets.

Tim Cook déclare à ce sujet : « Phil a contribué à faire d’Apple la société qu’elle est aujourd’hui et ses contributions sont vastes et profondes. Dans ce nouveau rôle, il continuera à fournir l’incroyable partenariat de pensée et les conseils qui ont défini ses décennies chez Apple. Les nombreuses années de leadership dans l’organisation du marketing produit le rendent parfaitement adapté à ce nouveau rôle et assureront une transition en douceur à un moment où l’équipe est engagée dans un travail aussi important et passionnant. Je suis ravi que toute l’équipe de direction bénéficie de sa collaboration, de ses idées et de son énergie »

De son côté, Phil Schiller indique : « Je continuerai à travailler ici aussi longtemps qu’ils voudront de moi, mais je veux aussi prendre du temps dans les années à venir pour ma famille, mes amis et quelques projets personnels qui me tiennent à cœur ».

S’il continue à travailler auprès d’Apple pour l’instant, c’est Greg Joswiak qui va prendre le poste de vice-président du marketing d’Apple, un homme qui occupait le poste de vice-président du marketing produit depuis quatre ans. C’est également un habitué de la marque, car il travaille avec l’entreprise depuis plus de 20 ans.