Une grosse annonce à venir sur le Xbox Game Pass dans les prochains jours

Après de nombreux mois « parfaits » en termes de communication, dès l’annonce de la Xbox Series X lors des Game Awards en décembre 2019, Microsoft est en difficulté depuis le début de l’été. Enchaînement de mauvaises communications, contradiction dans les annonces de conférences et de prises de paroles, retard dans le développement des jeux au point de devoir décaler Halo Infinite, le principal jeu de lancement de la console à 2021… Gros leaks autour du matériel qui semble confirmer l’existence d’une Xbox Series S avant même son annonce… Depuis quelques jours, c’est très délicat du côté de la firme de Redmond.

Fort heureusement, tout n’est pas totalement noir et la firme semble avoir quand même encore quelques belles surprises à nous proposer pour la Xbox One, les jeux PC et la next-gen grâce à son incroyable Game Pass qui pourrait nous réserver d’autres surprises dans les jours à venir.

C’est une nouvelle fois sur Twitter que les faits se sont produits ces derniers jours. L’insider réputé Nibel annonçait que le fameux « Xbox 20/20 » un tout nouveau rendez-vous mensuel lancé en mai allait finalement s’arrêter du fait que Microsoft ne parviendrai pas à respecter ses temps de paroles tous les mois.

C’est en réponse à ce tweet que le journaliste Jeff Grubb du site VentureBeat a confirmé que de nouvelles choses devraient arriver dans la communication de Microsoft et que les annonces devraient être assez intéressantes concernant la Xbox One S et le Game Pass. Du moins, des raisons assez bonnes au point de nous faire craquer pour un abonnement !

Like I said, it’s going to be kind of an Xbox Month. It already did the xCloud announcement, and Phil already showed up on the Samsung Galaxy thing. Should still expect to see more about Xbox Series S and yet another big reason to get Game Pass in the next 2-to-3 weeks. https://t.co/Vc9c0HSix0

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) August 10, 2020