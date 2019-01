Piratage : faites-vous partie du fichier Collection 1, contenant 772 millions de mails ?

Troy Hunt, toujours à l’affût sur le web du moindre fichier disposant de bases de données piratées, est tombé par hasard sur un énorme fichier sur internet, et quand on dit « énorme » en réalité le mot le plus juste serait plutôt « colossal ». Par chance, ce dernier étant responsable du service web Have I Been Pwned, un site web permettant aux internautes de vérifier si leur adresse mail n’a pas été piratée, vous allez pouvoir savoir si vous êtes au sein de cette liste.

Des bases de données concernant les 20 dernières années de piratage !

Cet énorme fichier baptisé Collection 1, regroupe plus de 772 millions d’adresses mail et de plus de 21 millions de mots de passe. Troy Hunt a dénombré pas moins de 2,7 milliards lignes dans ce fichier, dont 1,1 milliard de combinaisons uniques. A ce jour, c’est le plus gros fichiers de ce genre et c’est sur le site Mega qu’il était hébergé. Son poids total fait 87 Go et contient plus de 12.000 sous fichiers à l’intérieur. Collection #1 est donc le nom attribué par Troy Hunt à ce fichier, dont il s’est servi pour alimenter son service Have I Been Pwned, afin de l’actualiser.

Le spécialiste de la sécurité a indiqué que le fichier Collection 1 contenait rien de moins que 20 ans des plus gros piratages de sites ou services web. Il est important de prendre la menace très au sérieux car même si aujourd’hui vous n’utilisez plus certains mails ou services en ligne, il n’est pas impossible que vous utilisiez toujours le même mot de passe sur d’autres services ou le même mail comme adresse secondaire de récupération de compte et non actualisé.

En effet, malgré les régulières mises en garde concernant la sécurité sur internet, les internautes sont toujours aussi nombreux à utiliser systématiquement le même mot de passe pour l’ensemble de leurs services web. Cela simplifie évidemment le travail des hackers qui ont ainsi la possibilité de tester les mêmes combinaisons sur tous les sites les plus populaires afin de pirater une messagerie, une banque, un réseau social, un compte Netflix, un site de commerce électronique, etc. D’autant que chaque année, le Top 10 des pires mots de passe reste invariablement le même et contient des mots de passe du genre 123456, azerty, nopassword,

Pour savoir si vous faites partie de cette base de données, rendez-vous sur Have I Been Pwned. Si le résultat est positif il faudra changer certains mots de passe en conséquence sur tous vos services. Et pourquoi ne pas utiliser un service comme Firefox Monitor pour vous prévenir quand un site web se fait hacker ?