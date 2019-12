Pirater une caméra Ring pour terroriser une fillette de 8 ans, c’est possible

Gare à vos caméras connectées Ring (et aux autres aussi)

Vous connaissez peut-être Ring, cette marque de caméras connectées, qui permet d’installer chez soi une ribambelle de caméras, pour surveiller sa maison à distance, mais également garder un oeil sur les enfants. Fin novembre, Ashley LeMay fait l’acquisition d’une caméra Ring pour la placer dans la chambre de sa fille Alyssa.

Quelques jours plus tard, cette même Alyssa entend de la musique dans sa chambre. Intriguée, elle ouvre la porte, la chanson s’arrête, et cette dernière entend « Hello » de la part d’un homme. Difficile pour la petite fillette d’établir l’origine de la voix, qui continue à dialoguer avec Alyssa. « Je suis ton meilleur ami, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant, tu peux mettre le bordel dans ta chambre, tu peux casser ta TV… » explique la voix.

SCARY: Tennessee family says hackers accessed Ring camera in 8-year-old girl’s room, taunted her https://t.co/36aKTyikJg pic.twitter.com/w81whHS0jh — FoxNashville (@FOXNashville) December 12, 2019

Evidemment, c’est la caméra Ring fraîchement installée qui venait d’être hackée, et un inconnu pouvait alors dialoguer à distance avec Alyssa, mais aussi voir la fillette dans sa chambre. Bien sûr, si la mauvaise blague a tourné court ici, la mère de famille ayant rapidement débranché la caméra, le hacker aurait très bien pu se faire très discret, et observer la fillette jour et nuit, sans jamais se faire démasquer… Brrr…

Un souci de mots de passe selon Ring

Du côté de chez Ring, on a évidemment tenu à réagir rapidement, en expliquant : « En raison du fait que la clientèle se sert souvent du même pseudonyme et mot de passe pour plusieurs comptes, les personnes malveillantes se servent souvent d’identifiants volés ou ayant fuité d’un autre service pour accéder à d’autres comptes. » Rappelons également que les cyberattaques sur les objets connectés sont en très forte hausse en 2019, par rapport à l’année précédente.

De ce fait, Ring encourage vivement les utilisateurs à activer l’authentification à double facteur pour maximiser la sécurité. Un élément que n’avait pas activé Ashley LeMay. A noter également que sur certains forums, on peut faire l’acquisition de certains logiciels qui se chargent de pirater les caméras Ring en testant notamment des pseudonymes/mots de passe. Des programmes parfois proposés pour un peu plus de 5 dollars seulement…

Rappelons également que Ring (Amazon) avait récemment révélé l’adresse des propriétaires de caméras aux autorités. Les autorités ont en effet pu accéder à la géolocalisation des propriétaires de caméras Ring par le biais d’une carte de chaleur.