Pixel 4 : Fini de patienter pendant 10 minutes avec une musique d’attente insupportable

Tout le monde a déjà vécu cette situation au moins une fois dans sa vie : attendre de longues minutes au téléphone quand une entreprise décide de mettre en attente votre échange. Que ce soit pour OVH, SFR, et bien d’autres services téléphoniques, ces minutes d’attentes peuvent être très longues et ennuyeuses, en plus de vous faire perdre votre temps. La plupart du temps, une musique énervante est utilisée pour vous aider à patienter. Quoi qu’il en soit, votre smartphone est paralysé le temps qu’un conseiller réponde enfin.

Grâce au Pixel 4, dont la sortie est prévue pour début octobre, ces minutes interminables pourraient bien être de l’histoire ancienne. En effet, 9to5Google rapporte que l’assistant vocal intégré au téléphone pourrait prendre votre place et ainsi patienter pour qu’un conseiller réponde. Pour être plus clair, le média américain explique que l’assistant Google du Pixel 4 sera en mesure de prendre la relève pour vous lorsque vous avez été mis en attente pendant un appel.

« Hold My Phone » disponible dès le mois d’octobre ?

Pour ce faire, il suffit d’activer l’Assistant Google lors d’un appel en attente, ce dernier patientera et vous préviendra lorsqu’une voix humaine est revenue. Sur Twitter, l’auteur du rapport pour 9to5Google dévoile que cette fonctionnalité pourrait s’appeler « Hold My Phone »

L’Assistant Google devrait donc être capable de différencier une musique d’attente d’une voix humaine. Jusque-là rien de très impressionnant, cependant cela signifie également qu’il sera capable de ne pas confondre un enregistrement d’une véritable personne. Ce ne sont que des hypothèses, et d’après ce qu’explique ce rapport, Google n’a pas encore communiqué à ce sujet. Nous allons devoir attendre encore quelques semaines avant de pouvoir tester ce Pixel 4 tant attendu, et cette nouvelle fonctionnalité avant de pouvoir vous confirmer qu’elle fonctionne bien comme indiqué dans cette indiscrétion.

Toutefois, il n’est pas inutile de rappeler que les Pixel 3 peuvent déjà filtrer les appels avant que vous n’ayez répondu, et ceci grâce à Google Assistant. Il ne serait donc pas étonnant que la fonctionnalité citée plus haut soit en quelque sorte une extension de cette capacité déjà existante.