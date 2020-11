Pixel 5 : Google assure que l’espace entre le corps et l’écran fait parti du design, et n’est pas un défaut

Au mois d’octobre, Google a enfin dévoilé le Pixel 5, l’un de ses premiers smartphones 5G. Cet appareil se distingue des autres modèles premium puisqu’au lieu d’utiliser le processeur Snapdragon 865, il utilise un processeur Qualcomm plus modeste. Cependant, la firme de Mountain View est capable de compenser les lacunes au niveau du hardware avec des optimisations logicielles.

Et surtout, le Pixel 5 est un smartphone plus abordable que la plupart des modèles haut de gamme sortis cette année. Sinon, côté design, comme nous l’avions noté dans notre prise en main, le Pixel 5 a un écran borderless. Et les borures extrêmement fins autour de cet écran sont parfaitement uniformes, ce qui fait plaisir aux yeux.

Néanmoins, lorsque le Pixel 5 est arrivé sur le marché, les utilisateurs ont commencé à suspecter un défaut de conception au niveau de cet écran. Plus précisément, ils ont remarqué qu’il y a un espacement visible entre le corps et l’écran.

Google calls gap between the Pixel 5’s display and body “normal” https://t.co/VgpLeU3Nlw pic.twitter.com/LxCzRm61nZ — Phandroid (@Phandroid) November 4, 2020

Certains utilisateurs craignent notamment que cet espace puisse affecter la résistance du smartphone à l’eau. Mais dans une réponse à la question d’un utilisateur sur son forum, un employé de Google a rassuré qu’il ne s’agit pas d’un défaut de conception.

Ce n’est pas un défaut et ça n’affecte pas la résistance à l’eau

« Nous avons eu la chance d’étudier les unités des clients et, combinées à nos données de contrôle qualité de l’usine, nous pouvons confirmer que la variation du jeu entre le corps et l’écran fait partie intégrante de la conception de votre Pixel 5. Il n’y a aucun effet sur la résistance à l’eau et à la poussière ou sur les fonctionnalités de votre téléphone. Nous travaillerons avec les clients sur une base individuelle pour répondre à toutes les préoccupations qu’ils pourraient avoir », a indiqué un « Community specialist » de Google.

Le plus important est que la résistance à l’eau et à la poussière n’est pas affectée. En effet, officiellement, le Pixel 5 est certifié IP 68.

Alors que certains modèles coûtent plus de 1 000 euros, le Pixel 5 ne coûte que 629 euros en France, et offre des performances tout à fait correctes malgré l’utilisation d’un processeur qui n’a pas été conçu pour les smartphones premium.

Et si vous recherchez une alternative encore moins chère, il y a aussi le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G, qui sont les modèles milieu de gamme de Google pour 2020. Il s’agit d’un modèle concurrent des appareils comme le OnePlus Nord.