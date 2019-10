Pixel Buds : Google propose enfin un vrai concurrent des AirPods

Après la présentation des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max par Apple au mois de septembre, Google vient, à son tour, de présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme : le Pixel 4 et le Pixel 4 XL.

Mais en plus de ces nouveaux mobiles, la firme a également levé le voile sur d’autres produits, dont ses nouveaux écouteurs sans fils Pixel Buds.

Nettement mieux que l’ancienne version

Ce qu’on remarque en premier, c’est que le design a évolué par rapport à la version précédente. Sur les anciens Pixel Buds, la paire d’écouteurs était en effet reliée par un fil. Sur la nouvelle version, ce fil a disparu.

Google semble également avoir tenu compte des critiques par rapport à ses écouteurs sans fil. D’après Sandeep Waraich, Product Manager, Google a « scanné des milliers d’oreilles pour créer un design confortable pour le plus grand nombre de personnes possible ».

« Les Pixel Buds ont un aspect discret qui affleure dans votre oreille. L’arc stabilisateur s’installe doucement et, avec l’embout interchangeable, confère aux Pixel Buds un ajustement parfait et confortable, pour qu’ils restent en place même lorsque vous vous entraînez », ajoute le responsable.

Côté son, Google utilise la technologie Adaptive Sound, qui ajuste le volume en fonction de l’environnement de l’utilisateur.

La firme semble aussi avoir beaucoup travaillé sur la portée de la connexion Bluetooth et assure que ces écouteurs restent connectés en intérieur même lorsque trois pièces les séparent du smartphone de l’utilisateur. En extérieur, il sera possible d’utiliser les Pixel Buds même lorsque la distance entre ceux-ci et le smartphone correspondent à la longueur d’un terrain de football (américain).

Mais le plus intéressant est qu’avec cette seconde génération de Pixel Buds, il sera possible d’invoquer Google Assistant avec une simple requête vocale, comme sur les smartphones. Sur les anciens écouteurs de Google, il fallait appuyer sur un bouton pour invoquer l’assistant.

Malheureusement, ces écouteurs ne seront disponibles qu’en 2020. Leur prix sera de 179 dollars.