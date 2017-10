Bon plan : le DJI Mavic Pro à 739€ 🔥

Le best-seller de DJI est proposé en vente flash aujourd’hui.

Retour d’une très belle offre sur le DJI Mavic Pro qui passe à 739,00 € avec le code HalloweenDJI.

Le Mavic Pro est l’un des drones préférés de la rédaction, et à ce prix là, vous avez accès à une image 4K, à toute l’intelligence des drones DJI (évitement d’obstacles, suivi de sujet, travelling, etc.), mais surtout un drone ultra compact et facile à transporter. L’autonomie de 27 minutes vous permettra de profiter au maximum de votre session de drone. Le pack en promotion est celui de base avec un Mavic Pro, une batterie, une télécommande et des hélices de rechange.

Comme d’habitude avec Gearbest, nous vous conseillons fortement d’utiliser le mode de livraison French Line, qui utilise Colissimo.

