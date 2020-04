Play at Home : Sony offre des jeux PS4 pour lutter contre la distanciation sociale

Pendant le confinement, Sony offre des jeux PS4 « à vie »

Cela fait quelques semaines maintenant que de nombreux pays, dont la France, doivent respecter des mesures de confinement pour enrayer la propagation du coronavirus. Des populations invitées à rester à la maison, qui peuvent ainsi profiter de leurs enfants, de littérature, de Disney+, de Netflix, sans oublier les jeux vidéo.

Du côté de chez PlayStation, on lance l’initiative Play at Home, qui affiche un double objectif. Dans un premier temps, il s’agit de fournir des jeux gratuits pour la communauté PlayStation, mais aussi mettre en place un fond pour aider les petits studios de jeux indépendants, qui éprouvent peut-être des difficultés financières, et à continuer d’offrir des expériences de qualité à tous les joueurs.

Uncharted et Journey, pour commencer ?

Concrètement, cela va se traduire, dès ce 16 avril et jusqu’au 6 mai, par la disponibilité de Uncharted : The Nathan Drake Collection et de Journey. Les deux jeux seront téléchargeables gratuitement, durant toute la durée de l’opération. Et pour répondre à la question qui vous taraude : oui, une fois obtenus, ces deux jeux seront définitivement à vous.

Rappelons que Sony, comme d’autres acteurs du web, a décidé de réduire le débit de téléchargement depuis son PS Store. Il se peut donc que le téléchargement des jeux soit plus lent que d’habitude. « Pour ne pas trop éprouver l’accès à Internet, SIE a réduit le débit des téléchargements aux États-Unis et en Europe. Ceux-ci pourraient donc prendre un peu plus longtemps. Nous vous remercions de votre compréhension » explique Sony.

Une excellente opération de la part de Sony, qui va donc permettre aux joueurs de pouvoir passer quelques heures sur la première trilogie Uncharted, ainsi que sur l’excellent (et enivrant) Journey. « Chez Sony Interactive Entertainment, c’est un privilège pour nous que de pouvoir fournir ce divertissement si important. Nous savons que ce n’est pas grand-chose, mais nous sommes ravis de pouvoir offrir notre soutien à nos joueurs, nos communautés et nos partenaires.«