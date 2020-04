Disney+ compte déjà plus de 50 millions d’abonnés !

50 millions déjà pour Disney+ !

Vous n’avez pas pu y échapper, Disney+ est arrivé en France en ce début de semaine, avec un abonnement unique à 6,99€/mois. Rappelons que la plateforme de streaming de Disney était prévue initialement pour le 24 mars, mais cette dernière avait été retardée au 7 avril. Un Disney+ qui permet de découvrir des centaines de programmes Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, mais pas en 4K (pour le moment).

Si la plateforme de streaming de Disney est disponible depuis quelques jours à peine en Europe, elle a été lancée en toute fin d’année dernière sur d’autres marchés, et notamment sur sa terre natale américaine. Cela fait donc 5 mois que Disney+ est disponible, et le groupe a d’ores et déjà séduit plus de 50 millions d’abonnés !

C’est en effet ce qu’a confirmé le groupe Disney, dont l’objectif risque d’être rapidement pulvérisé. En effet, en amont du lancement de Disney+, la maison-mère Disney espérait compter entre 60 et 90 millions d’abonnés dans les 5 années à venir… Rappelons qu’en un peu plus d’une journée, Disney+ comptait déjà plus de 10 millions d’abonnés, et 28 millions au tout début de l’année 2020. Un succès bien aidé par les très nombreux programmes Disney bien sûr, mais aussi par quelques contenus exclusifs, à commencer par The Mandalorian.

Au petit jeu des comparaisons, Disney+ reste évidemment loin de Netflix en ce qui concerne le nombre d’abonnés payants. Au total, Netflix compte plus de 167 millions d’abonnés dans le monde, soit plus de trois fois plus que Disney+. Toutefois, il est bon de rappeler que Netflix a été lancé il y a plus de 10 ans, quand Disney+ n’affiche que quelques mois de disponibilité au compteur…

Evidemment, on imagine aisément que le confinement imposé dans de nombreux pays dans le monde permet également à Disney de séduire de nombreux parents, qui vont pouvoir s’offrir quelques heures de répit en calant confortablement leurs enfants devant les programmes de Disney+…