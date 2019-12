PlayStation 5 : de nouvelles images des kits de développement… et de la manette !

Pas une, mais deux PlayStation 5 !

Cela fait quelques mois maintenant que l’on connait le design du kit de développement de la future PS5 de Sony. Si, dans un premier temps, certains pensaient qu’il s’agissait du look définitif de la console, il s’agit en réalité de la version « dev-kit‘, soit celle qui est utilisée par les développeurs pour mettre au point leurs jeux sur la console à venir.

Ce week-end, via Twitter, on a pu découvrir une nouvelle photo, de ce qui semble être un duo de kits de développement PS5. Un cliché qui laisse donc apparaitre le kit de développement au design si particulier… mais aussi deux manettes, qui seraient celles de la future PS5, mais là encore, peut-être en version « non finalisée ».

Rappelons en effet que si Sony a déjà donné quelques détails concernant sa future console de salon, le géant nippon a également indiqué que la future DualShock 5 offrirait également quelques nouveautés. Outre de nouvelles gâchettes et un retour haptique, il se murmure que la future manette pourrait également être un peu plus épaisse, avec un nouveau micro intégré aux côtés du port audio, et sans la moindre LightBar.

Selon Tom Warren, pour The Verge, il s’agit bien là des kits de développement PS5. Ces derniers sont en forme de « V » pour assurer notamment un meilleur refroidissement. Evidemment, il convient de rappeler que ce design ne sera pas celui de la PlayStation 5 qui arrivera en rayons en fin d’année prochaine. A moins que Sony ne décide de surprendre son monde… Toujours selon Tom Warren, la Xbox Scarlett serait nettement plus discrète chez les développeurs, et Microsoft souhaiterait prendre son temps « pour surprendre Sony cette fois« .

Du côté de chez Sony, c’est évidemment le silence le plus total qui règne, et le géant nippon devrait très certainement dégainer de nouvelles informations au début de l’année 2020. Rappelons que la fin de l’année prochaine verra s’affronter la PS5 et la Xbox Scarlett, pour la revanche du duel de fin 2013, entre la PS4 et la Xbox One, duel qui a rapidement tourné à l’avantage de Sony…