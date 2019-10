PlayStation annonce le départ de son patron historique Shawn Layden

Depuis le début de l’année, PlayStation nous habitue aux tweets venus de nulle part, inattendus, qui surprennent et annoncent de grandes choses. L’annonce de la PlayStation 5 en avril (qui n’est peut-être pas la PS5 finalement). Puis l’annonce du rachat d’Insomniac Games en pleine cérémonie de la Gamescom mi-août. Et cette nuit, un tweet beaucoup moins joyeux : L’annonce du départ de son emblématique patron Shawn Layden.

C’est donc par un simple Tweet que le compte officiel de PlayStation a annoncé le départ de son patron des WorldWide Studios. Un tweet qui remercie l’homme pour sa vision et ses longues années chez Sony.

It is with great emotion that we announce that Worldwide Studios Chairman Shawn Layden will be departing SIE. His visionary leadership will be greatly missed. We wish him success in future endeavors and are deeply grateful for his years of service. Thanks for everything, Shawn!

— PlayStation (@PlayStation) September 30, 2019