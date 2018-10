PlayStation Classic : on connait enfin la liste des 20 jeux inclus !

La PlayStation Classic dévoile enfin son line-up !

Après les NES et Super Nintendo Classic Mini (et en attendant la Nintendo 64 Mini), c’est Sony qui lancera le 3 décembre prochain une réplique miniature et moderne de sa mythique PlayStation. Une PlayStation Classic qui sera proposée à 99 euros en boutiques, et qui sera livrée avec deux manettes (sans stick analogique) et 20 jeux préinstallés. Si on connaissait déjà 5 d’entre eux, le géant nippon dévoile enfin la liste complète des titres auxquels on rejouera (peut-être) en fin d’année.

Ainsi, la PlayStation Classic permettra de mettre la main sur une console 45% plus compacte que la « vraie » PlayStation, avec la promesse de proposer des jeux qui ont fait l’histoire de PlayStation. Ainsi, outre Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type4, Tekken 3 et Wild Arms qui avaient déjà été confirmés, la PlayStation Classic permettra de rejouer aux titres ci-dessous.

La PlayStation Classic inclura les jeux suivants :

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

Une liste qui divisera forcément les joueurs, puisque si des hits comme Metal Gear Solid, Resident Evil, Syphon Filter ou encore Oddworld sont bien présents, d’autres s’avèrent nettement moins enthousiasmants. On pense notamment à Toshinden, Rainbow Six ou encore Twisted Metal, qui auront bien du mal à nous faire rêver en 2018… De même, si Destruction Derby, GTA ou Cool Boarders 2 étaient clairement des valeurs sûres de l’époque, ces derniers ont davantage souffert du poids des années que d’autres… Etonnant tout de même de ne pas retrouver le moindre Spyro, Crash Bandicoot, MediEvil, Castlevania, Soul Reaver, ni même Gran Turismo ou encore WipEout, mais il a bien fallu faire un choix.

Pour la petite histoire, rappelons que c’est le 3 décembre 1994 que la PlayStation a été lancée au Japon. Cette PlayStation Classic viendra en quelque sorte fêter les 24 ans de la machine, une console qui, qu’on l’apprécie ou non, a incontestablement révolutionné le jeu vidéo dans les années 1990.