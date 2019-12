PlayStation confirme que la marque ne fera plus de console portable

Hier, c’était un peu la journée PlayStation. En effet, le 3 décembre 2019, Sony fêtait les 25 ans de la marque et recevait comme cadeau une entrée dans le livre officiel des records. La firme annonçait par l’intermédiaire de Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) et président du marketing de Sony Interactive Entertainment que de nombreuses surprises allaient arriver au cours de cette semaine et dans les prochains mois pour les #25YearsOfPlay. Cependant, il n’y aura pas de consoles portables parmi les surprises !

PlayStation à d’autres plans que les consoles portables

Après le gros succès de la PSP en 2004 (plus de 80 millions de consoles écoulées à ce jour), mais après l’échec de la PS VITA en 2011 (seulement 16 millions de machines vendues dans le monde), Sony avait un sérieux dilemme. Essayer une nouvelle fois le marché des consoles portables et se dire que l’échec de la VITA était une erreur de parcours ? Où abandonner l’idée de conquérir ce marché ?

Avec l’arrivée des smartphones de plus en plus puissants, permettant de jouer à des jeux qui s’élèvent désormais au niveau des consoles comme la PS VITA ou la Nintendo 3DS, il est légitime de se demander si les constructeurs ont un réel intérêt de poursuivre sur ce chemin ? Depuis la sortie de sa Nintendo Switch, Big N semble complètement délaisser sa 3DS. Apparemment, il va en être de même pour PlayStation.

Interrogé dans le dernier numéro de Game Informer, Jim Ryan, encore lui, confirme que désormais PlayStation n’est plus dans la course de ce marché.

La PS VITA était brillante sur de nombreux points, et l’expérience de jeu qu’elle proposait était excellente. Mais il s’agit clairement d’un marché sur lequel nous ne sommes désormais plus présents.

450 millions de PlayStation

De toute façon, PlayStation n’a pas réellement besoin des consoles portables. La PSP et la PSVITA sont les deux consoles qui se sont le moins vendues à ce jour dans l’histoire de la marque (102 millions pour la PS1, 157 millions pour la PS2, 89 millions pour la PS3 et à ce jour 102 millions pour la PS4).

Tous les regards sont désormais tournés vers la PS5 qui sera le prochain chapitre de la marque et dont la sortie est attendue pour la fin d’année 2020 !