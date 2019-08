PlayStation va lancer sa propre carte de crédit en Chine

Êtes-vous prêt à payer avec votre carte de crédit PlayStation ? De sortir votre VISA édition « hache de Leviathan » de Kratos ? Ce n’est pas une blague, tout comme certaines marques de compagnies aériennes, d’enseignes de supermarché ou bien dernièrement de grandes firmes comme Apple qui a annoncé plus tôt dans l’année sa propre carte de crédit, PlayStation va faire de même en Chine. Plusieurs designs différents seront proposés, mais avec les mêmes avantages.

Des avantages et promotions pour les joueurs PlayStation

C’est une nouvelle fois l’insider Daniel « ZhugeEx » Ahmad qui partage plusieurs photos sur son compte Twitter. On peut y voir une séquence de la conférence PlayStation ChinaJoy 2019 (une conférence réservée au marché chinois). Lors de cette conférence, une carte de crédit VISA en partenariat avec la « Bank of Communications » fut dévoilée. Au programme, un partenariat permettant aux utilisateurs de recevoir des réductions et des bonus pour l’utilisation de la carte au fil de leurs achats.

Sony introduced a PlayStation Credit Card at ChinaJoy through a partnership with the Bank of Communications. The card design is based on PlayStation games and users can receive discounts and bonuses for using the card. pic.twitter.com/cSFTP56NtE — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 9, 2019

Sony a présenté une carte de crédit PlayStation à ChinaJoy grâce à un partenariat avec la Bank of Communications. Le design de la carte est basé sur les jeux PlayStation et les utilisateurs peuvent recevoir des réductions et des bonus pour l’utilisation de la carte.

Une information d’ores et déjà confirmée et partagée par le compte Twitter officiel de Santa Monica Studio, les développeurs derrière le très bon God of War qui est donc à l’honneur sur les différentes illustrations proposées pour la fameuse carte de crédit.

Yes, it always comes back to you 😱😉 pic.twitter.com/Eu5HoaM47y — Santa Monica Studio is Watching Raising Kratos (@SonySantaMonica) August 8, 2019

Cette carte de crédit peut ne jamais vous quitter Merci @Visa et nos équipes de @PlayStation Asia pour cela.

Oui, ça revient toujours à vous !

Ce partage de Santa Monica Studio nous permet de voir que la carte est tout de même très sympa côté esthétique ! Les équipes se sont même amusées à faire une petite référence à la hache de Kratos qui revient toujours à lui !

Pour le moment, nous ne savons pas si cette carte sera disponible uniquement sur le sol asiatique où si elles sont prévues pour arriver aux États-Unis puis en Europe et donc en France. Quoi qu’il en soit, le système d’avantages et de promotions au fil des achats et une pratique qui prend de plus en plus d’ampleur dans le monde et même en Europe. Un très bon moyen de récompenser le consommateur ? Ou bien de le pousser à la consommation ?