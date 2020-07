Plus de travail et des sorties retardées, les développeurs de jeux vidéo dévoilent les conséquences du Covid-19

Le secteur des jeux vidéo semble pour l’heure épargné par la pandémie de coronavirus. C’est même l’inverse qui se produit et le secteur accumule les bonnes nouvelles. Il en va ainsi des ventes de jeux qui connaissent des chiffres très impressionnants depuis quelques mois. Les plateformes en ligne telles que Steam ont aussi battu des records de fréquentation durant le confinement.

Tout va bien également pour le streaming de jeux vidéo et durant le second trimestre 2020, plus de cinq milliards d’heures de visionnages ont été enregistrés sur Twitch, soit 2 milliards de plus que les trois mois précédents.

25 % des développeurs ont vu leurs revenus diminuer

Ces excellents résultats pourraient laisser penser que tout va pour le mieux dans l’industrie vidéoludique. Il convient toutefois de voir à plus long terme et la crise générée par le Covid-19 ne sera pas sans conséquences. Un sondage mené à l’occasion de la Game Developers Conference, qui se tiendra en août prochain, permet de mesurer les répercussions sur la vie des hommes et femmes du secteur.

2500 développeurs ont répondu à des questions sur l’impact de la crise et précisé leurs aspirations pour la suite. 32 % des répondants estiment qu’ils sont moins productifs en télétravail qu’ils ne le sont au bureau. Beaucoup jugent également qu’ils font plus d’heures que lorsqu’ils se trouvent sur site. Le travail à domicile est d’ailleurs désormais une réalité pour 70 % d’entre eux, tandis que 27 % télétravaillaient déjà par le passé.

Ce nouveau fonctionnement risque d’avoir un impact sur les délais de production. Un tiers des répondants affirment en effet avoir déjà dû retarder un projet. Le télétravail n’est donc pas forcément idéal pour l’industrie vidéoludique, d’ailleurs 2/3 des développeurs affirment que leur entreprise espère un retour au bureau prochainement. Cette perspective ne les enchante guère puisque seuls 12 % d’entre eux estiment se sentir suffisamment en sécurité pour retourner au travail.

Enfin, des conséquences sociales se font par ailleurs déjà ressentir. 25 % des personnes interrogées ont vu leur revenu diminuer et un tiers indique que les résultats de leur entreprise sont en baisse depuis le début de la pandémie.