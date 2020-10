OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition : le smartphone sera disponible (bien) avant le jeu

Il y a quelques jours, OnePlus révélait l’existence d’une nouvelle édition limitée de son (nouveau) OnePlus 8T, avec un smartphone redécoré façon Cyberpunk 2077. Rappelons au passage que la sortie de Cyberpunk 2077, initialement prévue pour le 19 novembre prochain (après deux gros retards) a finalement été reportée au 10 décembre. Pour précommander le jeu Cyberpunk 2077, c’est par ici.

Le OnePlus 8T à la sauce Cyberpunk 2077

Aujourd’hui, OnePlus a confirmé la disponibilité, à compter du 2 novembre prochain, du smartphone inspiré du jeu signé CD Projekt RED. Evidemment, on imagine que le précieux smartphone aura droit à un packaging dédié, mais ce n’est pas tout, puisque le smartphone en lui-même adoptera quelques petites nouveautés.

En effet, outre un thème custom à l’effigie de Cyberpunk 2077, ce OnePlus 8T va également se parer d’une nouvelle finition, avec un peu de jaune notamment (et un style qui semble se rapprocher de ce qu’a déjà proposé OnePlus par le passé avec ses smartphones McLaren notamment), mais aussi d’un « nouveau » capteur photo. En effet, d’après l’image fournie par OnePlus, le support à l’arrière qui intègre les différents capteurs sera légèrement différent, afin d’intégrer une inscription « 2077« .

Selon toute vraisemblance, malgré cette modification, les capteurs embarqués devraient être identiques à ceux du OnePlus 8T « normal », à moins bien sûr d’une petite surprise.

Pour le reste, on devrait retrouver les caractéristiques classiques du dernier-né de chez OnePlus, avec un écran AMOLED de 6,5″ compatible 120 Hz, un processeur Snapdragon 865, jusqu’à 12 Go de RAM… Notre test complet du OnePlus 8T est à (re)découvrir à cette adresse. Reste à savoir maintenant si ce smartphone sera également proposé en dehors de la Chine, et si oui, quand et à quel prix. Réponses dans quelques jours.