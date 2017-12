Google met fin au projet Tango et se concentre sur AR Core

Google abandonne le projet Tango, l’une de ses initiatives dans le domaine de la réalité augmentée. Tango a été lancé en 2014 et son objectif était de proposer de la réalité augmentée sur les smartphones.

La raison pour laquelle Tango n’a pas décollé, c’est parce que le système nécessitait la présence de capteurs spéciaux sur les smartphones pour cartographier l’environnement extérieur. Quelques modèles compatibles avec Tango sont sortis, mais la technologie n’a jamais vraiment atteint le grand public.

Si Google abandonne le projet Tango, c’est parce qu’il se concentre désormais sur AR Core. Ce projet vise également à proposer de la réalité augmentée sur Android, mais sans les capteurs spéciaux. En d’autres termes, alors que Tango n’était compatible qu’avec deux modèles de smartphones, AR Core le sera probablement avec tous les smartphones Android hauts de gamme et peut-être même avec quelques modèles de gamme intermédiaire.

« Nous arrêtons le support de Tango le 1er mars 2018. Merci à notre incroyable communauté de développeurs qui a fait de tels progrès avec Tango au cours des trois dernières années. Nous sommes impatients de poursuivre le voyage avec vous sur ARCore », écrit le compte Twitter du projet Tango.

