Polaroid présente une étrange imprimante portable sans Bluetooth

Polaroid, l’entreprise américaine intemporelle spécialisée dans la confection d’appareils photo créée en 1937, présente aujourd’hui sa première imprimante. Si la société Polaroid a une façon bien à elle de voir la photographie, nous remarquons que c’est aussi le cas pour le concept de l’imprimante.

En effet alors que la plupart des imprimantes présentées par Fujifilm ou d’autres acteurs du secteur fonctionnent soit grâce à un câble, soit en Bluetooth. Avec Polaroid Lab, rien de tout cela. Équipée de trois objectifs photo, l’imprimante photographie simplement l’écran du smartphone, pour ensuite optimiser la qualité de l’image, et finalement l’imprimer. D’après les premières informations, Polaroid Lab devrait fonctionner à partir des iPhone 6, ainsi qu’avec la plupart des smartphones Android.

Polaroid utilise un câble Micro USB seulement pour recharger son appareil. D’ailleurs la batterie est censée, d’après l’entreprise, durer jusqu’à un mois, pour un seul chargement. Polaroid Lab sera disponible dès cette année, au prix de 100 dollars. L’ensemble des filmes sont compatibles, à l’exception des SX-70.

Pour utiliser l’imprimante portable, il faut avant tout avoir téléchargé l’application Polaroid Originals sur son téléphone. Cette application permet notamment de modifier les réglages, comme l’exposition et la correction des couleurs. Polaroid inclut d’autres fonctions plus techniques qui sont déjà intégrées dans d’autres imprimantes, comme la possibilité de prendre une vidéo pour en tirer une photo. Cette fonction vous permet de tenir le smartphone équipé de l’application Polaroid Originals au-dessus de l’impression pour faire apparaître une vidéo.

Des résultats plutôt décevants

The Verge a eu l’appareil entre ses mains et le moins que l’on puisse dire, c’est que les conclusions sont mitigées. Le journaliste à l’origine du test explique que le positionnement du téléphone est un calvaire, de plus la qualité d’impression n’est pas bonne dans tous les cas. Une fois l’impression effectuée, certains détails de l’image disparaissent, et les couleurs sont totalement éteintes.

Le concept d’imprimer des photos depuis son smartphone sans branchements ni connexion est bien, mais en réalité l’idée semble mal exécutée. Prendre une photo d’une photo sur un écran n’est probablement pas la meilleure façon d’obtenir un bon résultat. À l’origine, la mentalité de Polaroid, c’est la spontanéité de prendre une photo et de ne pas savoir comment ça va se passer. Dans ce cas, nous sommes sur une tout autre logique, Polaroid veut ajouter à vos photos numériques une touche d’authenticité qui ne semble pas vraiment efficace.