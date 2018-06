PornHub ajoute des sous-titres pour les malentendants

Le célèbre site de pornographique PornHub propose désormais des sous-titres permettant aux utilisateurs sourds et malentendants de suivre leurs vidéos préférées.

Depuis son lancement il y a plus de dix ans, PornHub tend à être plus inclusif auprès de ceux qui ne peuvent pas profiter facilement de ce genre de contenus bien spécifique. Dans le passé, le site pornographique s’était déjà adressé aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. En septembre dernier, il avait ainsi indiqué plusieurs améliorations, dont des textes plus imposants, des couleurs personnalisées selon le trouble de la vue de l’utilisateur ou de nouveaux raccourcis clavier. Un texte alternatif aux images a été mis en place pour que les images puissent être mieux décrites, et une rubrique baptisée « vidéo décrite » inclut une voix off qui décrit la scène.

Les sous-titres des dialogues, mais pas que

De la même façon, PornHub tente ainsi de se rendre plus accessible aux utilisateurs malentendants ou sourds. Ainsi, de nombreux contenus proposeront un « texte descriptif et interprétatif » pour ceux qui « ne sont pas en mesure d’entendre le son original de la vidéo ». Les sons qui ne sont pas spécifiquement des dialogues, mais considérés comme pertinents selon la scène seront également mentionnés.

Corey Price, vice-président de Pornhub explique : « Chez Pornhub, il est important que nous continuions à répondre à tous les besoins de nos utilisateurs et à rendre le contenu accessible à chaque individu. En intégrant notre nouvelle catégorie de sous-titres, nous sommes maintenant en mesure de rendre certains de nos contenus pour adultes les plus populaires plus agréables pour nos utilisateurs malentendants. Nous les encourageons à consulter notre nouvelle catégorie et à nous faire part de leurs commentaires, ce qui est d’autant plus important que nous cherchons à continuer d’offrir du contenu en gardant à l’esprit l’utilisateur handicapé ».

Quant aux sous-titres, ils ont été écrits à la main et non par un algorithme comme cela se fait régulièrement. Depuis que la récente catégorie a été lancée, certaines vidéos cumulent plus de deux millions de vues, signe que cette nouveauté comble les besoins de certains utilisateurs.

Source