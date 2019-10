Porsche et Star Wars ont un étonnant projet commun

Décidément, Porsche semble bien décidé à ne pas laisser tous ses véhicules sur la surface de la Terre. Après l’annonce de son partenariat avec Boeing pour développer la voiture volante de demain, la firme de Stuttgart vient de révéler travailler sur un… vaisseau spatial.

A l’occasion de la sortie du dernier opus de Star Wars, prévue pour le 20 décembre prochain, les responsables du design Porsche ont fait quelques allers retours à San Francisco en Californie, dans les bureaux de LucasFilm.

Porsche conçoit le vaisseau spatial de Star Wars ?

Les équipes de production de Star Wars ont effectivement fait appel à Porsche pour dessiner un nouveau vaisseau spatial, utilisant l’ADN du constructeur d’automobile sportive de près de 90 ans.

« Le développement d’un vaisseau spatial avec Porsche est passionnant et stimulant. Même s’ils ne semblent pas partager beaucoup d’éléments à première vue, les deux mondes ont une philosophie de conception similaire », déclarait Michael Mauer, vice-président du design Porsche, dans un communiqué.

Outre l’aspect marketing de l’annonce, le constructeur automobile explique que ce partenariat sera une belle occasion pour Porsche d’exprimer son savoir-faire sur un support différent de celui d’une voiture. « L’étroite collaboration avec l’équipe de design de Star Wars nous inspire et nous fascine – je suis sûr que les deux parties peuvent tirer de grands avantages de cet échange », ajoutait le responsable du design de la marque.

Une seule mauvaise nouvelle

Jusqu’à la sortie du prochain opus, baptisé The Rise of Skywalker, Porsche et LucasFilm ne dévoileront aucun autre détail du style du vaisseau. En attendant le 20 décembre, il faudra donc se contenter du croquis joint au communiqué de Porsche, où l’on peut y lire le nom de « Star Wars » et de « Porsche ».

Malheureusement, l’attente de la sortie du film ne veut en aucun cas dire que le vaisseau spatial sera présent à l’écran. Porsche l’admet dès aujourd’hui pour éviter les frustrations : la collaboration entre Porsche et Star Wars ne sera pas présente dans le film en tant que telle. On peut s’imaginer découvrir des illustrations le 20 décembre prochain, voire des animations vidéo, mais le modèle ne fera malheureusement pas partie du décor du film.