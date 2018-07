Nouveau Porsche Macan : grand écran, connectivité permanente et conduite semi-autonome

La nouvelle version du Porsche Macan, dévoilée hier soir à Shangai, fait elle aussi la part belle à l’info-divertissement nouvelle génération, avec entre autres un grand écran tactile personnalisable.

Porsche a dévoilé hier le restylage de son « petit » SUV, le Macan. Le modèle actuel affiche quatre années au compteur, avec un succès commercial dépassant toutes les attentes (350 000 exemplaires vendus), si bien qu’il est devenu le modèle Porsche le plus vendu de la gamme.

Un restylage en important

L’heure est donc au restylage de mi-carrière, pour lui offrir une petite mise à jour technologique et quelques retouches esthétiques visant à réaffirmer son lien de filiation avec les dernières productions de la marque.

Mais c’est à l’intérieur que le changement se fait le plus visible. La planche de bord a subi un inhabituel remaniement pour lui permettre d’accueillir le nouveau système d’info-divertissement de 11″ des Cayenne et Panamera. Les buses d’aération se voient contraintes de migrer sur la partie inférieure de la planche de bord, à proximité du levier de vitesse. Les modifications peuvent paraître mineures, mais cela redonne un coup de jeune à l’habitacle du SUV.

Sur le plan technologie, le module « Connect Plus » regroupant plusieurs services connectés tels que la commande vocale intelligente ou le trafic en temps réel est fourni de série. De nouvelles assistances à la conduite font leur apparition, dont l’assistant de conduite semi-autonome dans les embouteillages, qui prend le contrôle de la vitesse et de la direction jusqu’à 60 km/h.

En option, il sera possible d’opter pour un pare-brise chauffant, un ionisateur d’air, et un volant GT qui rappelle celui de l’hypercar 918 Spyder. De nouveaux coloris de carrosserie ainsi que de nouvelles combinaisons de teintes à intérieur font leur apparition au catalogue, tout comme des nouveaux modèles de jantes 20″ et 21″.

La conduite en profite également

Porsche ne s’est pas arrêté là. Philosophie sportive oblige, le constructeur a également amélioré le Macan sur le plan technique. Le châssis a été retravaillé pour rendre le comportement routier du Macan le plus proche possible de celui d’une sportive. La transmission intégrale quatre roues motrices « Porsche Traction Management » (PTM) complète l’offre des nouvelles options disponibles au catalogue.