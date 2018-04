Porsche investit dans la start-up Anagog pour des services connectés et contextualisés

Porsche prend part au capital de l’entreprise Anagog, une start-up israélienne spécialiste dans l’analyse comportementale à l’aide d’intelligence artificielle. L’objectif pour le constructeur : proposer à ses clients des services connectés contextualisés.

Porsche Digital, filiale de Porsche AG dédiée au numérique, vient de s’investir au capital de la start-up israélienne Anagog. Fondée en 2010, l’entreprise basée à Tel Aviv compte actuellement une trentaine d’employés et est spécialisée dans le développement de l’intelligence artificielle dédiée à la mobilité. Les solution développées par Anagog permettent de comprendre et d’anticiper le comportement des personnes dans certaines situations, et permettent par exemple de créer des options de stationnement intelligent.

Cet investissement est stratégique pour Porsche, qui poursuit sa transformation numérique à toute vitesse, et veut s’imposer comme l’un de leader en matière de services connectés innovants. Une mission assumée par la filiale Porsche Digital, qui a pour but principal d’identifie et évaluer les tendances hi-tech et investir dans les start-ups en conséquences. Une manière pour le constructeur d’établir une connexion direct avec les personnes et entreprises innovantes.

« Nous sommes ravis que notre investissement dans Anagog nous permette de continuer à développer notre expertise et nos opportunités en matière d’intelligence artificielle dans le domaine de la mobilité. La scène des start-up israéliennes dans le secteur de la technologie est fondée sur une énorme quantité de connaissances et de potentiel. Nous souhaitons travailler avec de nouvelles entreprises pour continuer à développer de nouvelles offres numériques et lancer rapidement ces solutions sur le marché afin que les clients puissent commencer à en bénéficier « , déclare Thilo Koslowski, directeur général de Porsche Digital.

La technologie d’Anagog a le mérite de fonctionner directement au sein du smartphone, sans avoir besoin de transmettre les données utilisateurs vers le cloud pour être analysée. Actuellement, l’entreprise fourni ses service à une centaine ld’applications différentes à travers le monde. « Nous sommes impatients de développer de nouvelles idées innovantes avec Porsche afin d’offrir aux clients les meilleures solutions de mobilité possibles. L’expérience numérique devient de plus en plus essentielle et, surtout, peut également être utilisée dans un format utile pour de nouveaux services de mobilité« , déclare Ofer Tziperman, PDG d’Anagog.