Posez vos questions à Askeet

Quand on cherche une information précise sur le web, la démarche est à peu près toujours la même : soit on saisit quelques mots-clés relatifs à sa recherche dans Google, soit on fait une recherche dans les forums spécialisés.Cette dernière peut s’avérer assez rapidement chronophage et plutôt fastidieuse, car il faut bien sûr d’abord trouver

Quand on cherche une information précise sur le web, la démarche est à peu près toujours la même : soit on saisit quelques mots-clés relatifs à sa recherche dans Google, soit on fait une recherche dans les forums spécialisés.

Cette dernière peut s’avérer assez rapidement chronophage et plutôt fastidieuse, car il faut bien sûr d’abord trouver et identifier les bons forums, et souvent perdre pas mal de temps à filtrer et évaluer la pertinence des réponses.

Askeet est un projet web tout simple qui tente d’apporter une solution intermédiaire ou alternative à vos recherches en vous proposant une interface qui va vous permettre de poser toutes sortes de questions.

Une fois enregistré (c’est gratuit), vous pouvez poser une question, la décrire et l’identifier à l’aide de tags. Un système de vote permet de noter l’intérêt de chaque question.

Bien sûr ce sont les membres comme vous qui vont proposer leurs réponses, dont chacun peut également évaluer la pertinence par un autre système d’évaluation (par pourcentage cette fois).

Du crowdsourcing simple et efficace en quelque sorte.

Vous pouvez également vous abonner via RSS à une question (et ses réponses, donc) et retrouver d’autres sujets grâce au moteur de recherche.

Notez que Askeet n’est pas à proprement parler une application grand public (même si elle est accessible à tous) : celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un projet de développement d’une application type du framework Symfony (qui est un peu une sorte de Ruby On Rails version PHP), dont le processus est décrit ici, ce qui explique le côté un peu test et expérimental des questions présentes pour le moment sur le site.

Merci à Laurent (en pleine exploration des frameworks de développement) pour l’info