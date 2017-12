Il est possible de connecter Cortana à Gmail

Il est maintenant possible d’ajouter un compte Gmail aux services connectés à Cortana. Cela permet d’accéder à son calendrier Google Calendar sur Cortana. Une nouveauté qui devrait encourager les utilisateurs de Gmail à se servir de l’assistante virtuelle préinstallée sur Windows 10.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gmail qui sont sur Windows 10 et qui se servent également de Cortana. Les deux produits, opérés par Microsoft et Google, peuvent désormais être connectés.

Cette fonctionnalité, qui semble en cours de déploiement sur Windows 10, a été repérée par Windows Central.

En connectant Cortana et Gmail, on a la possibilité d’accéder aux différentes informations du compte Google comme les contacts, les mails ainsi que le calendrier Google Calendar, via l’assistante virtuelle de Microsoft.

Et en terme de productivité, c’est une très grande nouvelle puisque cela signifie que les événements du calendrier Google sont désormais pris en compte par Cortana.

Pour ajouter un compte Gmail à Cortana, il faut cliquer sur l’icône de l’assistante virtuelle, puis sur le petit carnet de note et enfin sur « services connectés ». Ajoutez ensuite votre compte Gmail.

Cette nouveauté peut sembler mineure, mais elle pourrait encourager les utilisateurs de Gmail à se servir réellement de Cortana, qui est déjà installée sur leurs ordinateurs sous Windows 10. Et cette compatibilité ne concerne pas que les ordinateurs, mais également les haut-parleurs connectés qui utilisent Cortana ainsi que les applications Android et iOS de l’assistante virtuelle.