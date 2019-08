Pour Apple, sa nouvelle protection des batteries est une « sécurité »

Voilà quelques jours qu’il a été révélé qu’Apple avait déployé une nouvelle fonctionnalité bloquant certaines options de l’iPhone. Avec celle-ci, les utilisateurs ne sont plus en mesure de voir l’état de leur batterie dans le cas où elle a été changée chez un revendeur tiers.

Ainsi, les utilisateurs voulant accéder à ces informations sont dans l’obligation de remplacer la batterie chez Apple ou chez un revendeur tiers, des entités en mesure de supprimer le message. Pour rappel, ce dernier affiche : « Impossible de vérifier que cet iPhone possède une batterie Apple d’origine. L’information sur l’état de la batterie n’est pas disponible pour cette batterie ».

Apple prône encore la protection de ses clients et des batteries de leurs iPhone

En conséquence, Apple s’est exprimé sur le sujet afin d’espérer calmer les critiques sur un sujet qui peut rapidement se transformer en une polémique, comme cela avait été le cas il y a quelques années. Un porte-parole de la marque à la pomme a donc pris la parole auprès de The Verge. Celui-ci a déclaré : « Cette information est là pour aider à protéger nos clients contre les batteries endommagées, de mauvaise qualité ou usagées qui peuvent entraîner des problèmes de sécurité ou de performance. Cette notification n’affecte pas la capacité du client à utiliser le téléphone après une réparation non autorisée ».

Cela fait plusieurs fois qu’Apple réaffirme son positionnement, assurant qu’il s’agit là de protéger les utilisateurs. La société s’était déjà défendue de la sorte quand iFixit avait déclaré que les utilisateurs souhaitant remplacer leur batterie eux-mêmes risquaient d’avoir beaucoup de mal à le faire.

D’une part, l’on peut donc accorder le bénéfice du doute à Apple et supposer qu’il s’agit effectivement de protéger les utilisateurs et leurs iPhone. D’autre part, cette stratégie permet également à la firme de faire main basse sur le marché des changements de batterie, ce qui est beaucoup plus rentable pour elle. Il est aussi possible que celle-ci soit incapable de garantir les données sur l’état de la batterie si elle a été remplacée dans un autre magasin.