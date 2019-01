Apple aurait remplacé 11 millions de batteries d’iPhone en 2018, au lieu de 1 à 2 millions

En 2017, Apple a été accusé d’obsolescence programmée après la découverte d’une fonctionnalité qui bride les performances sur certains modèles anciens d’iPhone.

Plus tard, la firme s’était expliquée. Cette fonctionnalité de bridage a été mise en place afin d’éviter des anomalies de fonctionnement lorsque la batterie de l’appareil vieillit.

En effet, avec l’usure, celle-ci ne supporterait plus les pics de performances. Et afin d’éviter les problèmes liés à cela, le système d’exploitation bride ces performances.

Néanmoins, la firme a manqué de transparence à ce sujet, et s’en est excusée. En plus d’avoir donné plus d’options aux utilisateurs pour gérer cette fonctionnalité, la firme de Cupertino a également lancé une promo pour les remplacements de batteries pendant un an (29 euros en France).

Remplacer une batterie d’iPhone coûte normalement une petite fortune. Mais en remplaçant celle-ci sur un modèle ancien, l’utilisateur retrouve les performances d’origine.

Des conséquences sur les ventes des modèles lancés en 2018

Aujourd’hui, on sait enfin combien de batteries d’iPhone Apple a remplacé durant cette période de promotion.

D’après le site Daring Fireball, durant une réunion avec les employés de la firme, Tim Cook aurait indiqué qu’Apple a remplacé 11 millions de batteries en un an. Or, normalement, la firme n’en remplace 1 à 2 millions, chaque année.

Cette information est bien entendu à prendre avec les pincettes d’usage. Néanmoins, le nombre de batteries remplacées par Apple est une donnée importante dans le contexte actuel, étant donné que les ventes de la firme de Cupertino sont actuellement en baisse.

Et le programme de remplacement des batteries fait partie des facteurs qui ont causé cette baisse des ventes.

En effet, comme les anciens iPhone deviennent plus performants avec des batteries neuves, les utilisateurs sont moins enclins à acheter les nouveaux modèles lancés par la firme.

