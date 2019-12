Pour le FBI, l’application russe FaceApp est un potentiel espion

Dévoilé l’été dernier, FaceApp a suscité un rapide engouement auprès des utilisateurs. Basée sur l’intelligence artificielle, l’application permet de transmettre une photo de votre visage pour rencontrer votre vous du futur en changeant votre âge. Vous pouvez aussi changer de sexe, profiter d’une multitude de filtres ou modifier vos cheveux.

En apparence, FaceApp a tout d’un service innocent et sans danger, sauf que plusieurs interrogations ont été soulevées quelques semaines à peine après la sortie de l’app. Outre le fait que cette dernière ait été développée en Russie durant deux ans, la collecte des données et la façon dont elles sont stockées ne sont pas vraiment claires.

C’est justement ces points qui ont enjoint le FBI a considérer FaceApp comme une « menace potentielle de contre-espionnage ». Après s’être inquiétée des Smart TV hier, l’agence américaine évoque le cas du service russe. Ces déclarations font suite aux interrogations de Chuck Schumer, sénateur de l’État de New York.

A warning to share with your family & friends:

This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.

Well, the FBI just responded.

And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5

— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 2, 2019