Pour Flickr, le changement c’est maintenant

Flickr : ce qui vous attend

L’information est déjà tombée il y a plusieurs semaines. Flickr va rénover complètement sa stratégie commerciale. Une modification qui entre en jeu à partir de ce mardi pour les utilisateurs.

On vous en parlait début novembre. Flickr, le site référence d’hébergement de photos a plafonné les comptes gratuits à 1000 photos. Une modification qui entre en ligne de compte à partir d’aujourd’hui. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? A partir d’aujourd’hui, vous ne pourrez plus ajouter de photos, passé le cap des 1000. Vous avez ensuite jusqu’au 05 février prochain pour supprimer des photos vous-même. Le cas échéant, c’est la plateforme qui commencera à faire le ménage directement.

Flickr : que pouvez-vous faire ?

Que pouvez-donc faire ? Plusieurs options s’offrent à vous là tout de suite.

La plus simple ? Passer à la caisse en optant pour un compte Pro qui vous coûtera 5,99 dollars par mois ou 49,99 dollars à l’année. Vous pouvez aussi décider de quitter complètement Flickr bien sûr, mais trouver une alternative ne sera pas simple et surtout, vous devrez faire l’importation manuellement. Enfin, vous pouvez faire le ménage dans vos photos, mais c’est sans doute reculer pour mieux sauter. Si vous laissez Flickr faire le travail directement, ce sont les plus anciennes photos qui seront concernées les premières. Attention donc à vos archives.

Enfin, rassurez-vous, si votre compte est basé sur les Creative Commons, la situation est un peu moins grave pour vous. En effet, Flickr a fait un geste. Les clichés tombant dans cette catégorie ne seront pas supprimés mais vous ne pourrez plus en ajouter non plus, à moins d’opter pour un compte Pro. A vous décider ce que vous voulez faire… A noter que les ONG ou les organisations à but non lucratif peuvent demander un statut d’exception à Flickr…