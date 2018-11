Flickr fait un geste pour sauver les Creative Commons

Une gigantesque base de données sauvée

On vous parlait de la triste nouvelle pour les utilisateurs de Flickr il y a quelques jours. Pour réduire ses coûts de fonctionnement mais aussi pour rendre son offre Pro un peu plus alléchante, Flickr va réduire la voilure pour les comptes gratuits. Au programme, seulement 1.000 photos stockables sur la plateforme au lieu des 1 TB jusque-là disponibles. Pour ceux qui ont plus de photos, les clichés sont amenés à être effacés, prudence donc…

Une nouvelle qui n’a bien sûr pas fait plaisir à tout le monde. Flickr vient toutefois d’annoncer quelques petites précisions qui devraient mettre du baume au cœur à certains utilisateurs. Ainsi, les contenus sous licence Creative Commons ne sont pas concernés. Les clichés ne seront pas supprimés. En revanche, les comptes ne pourront plus ajouter de nouveaux clichés après le 8 janvier prochain à moins qu’ils ne passent sous les 1.000 photos ou passent dans un compte Pro.

Un effort pour les organisations sans but lucratif

Par ailleurs, tous les utilisateurs ne sont pas logés à la même enseigne. La NASA par exemple affiche plus 16.000 photos au compteurs. Ces organisations d’intérêt public (américaines) auront le droit gratuitement à un compte Pro pour sauver leurs images. Reste à voir comment Flickr compte aborder la situation d’un point de vue international. D’autres organisations, en Europe ou ailleurs pourraient vouloir en profiter.

Là aussi, une solution temporaire semble possible même si son issue est un peu plus incertaine. Les organisations à but non lucratif peuvent remplir un formulaire pour demander un compte professionnel gratuitement. Flickr informera les utilisateurs du résultat de leur demande le 8 janvier prochain. Un timing qui pose problème. Passée cette date, les organisations dont la demande aura été refusée n’auront pas très longtemps pour passer leur compte en professionnel.

