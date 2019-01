On sait que depuis des années les pilotes de course, comme les pilotes d’avions, s’entrainent de longues heures sur des simulateurs ultra-sophistiqués avec un rendu plus vrai que nature. Puis est arrivée une nouvelle génération de coureurs, élevés aux jeux vidéo, eux aussi de dernière génération. Quiconque a déjà pris les commandes d’une voiture dans un jeu comme Forza ou Formula 1 sait à quel point ces derniers sont confondants de réalisme, que ce soit dans le graphisme, le gameplay ou les centaines de réglages possibles, identiques à ceux que l’on peut trouver sur une vraie voiture de course.

Une nouvelle étape vient d’être franchie entre virtuel et réalité : un pilote de eSport, qui – officiellement – n’avait jusque là conduit des bolides que dans des simulateurs et jeux vidéo, vient de battre un ex-pilote de F1 à bord d’une vraie voiture sur un vrai circuit !

Visiblement, passer des centaines d’heures dans des simulateurs de course réalistes semble avoir porté ses fruits pour au moins un pilote d’eSports. Enzo Bonito, qui maîtrise Assetto Corsa et iRacing, vient de battre le pilote professionnel Brésilien de F1 et de WEC Lucas Di Grassi dans une course réelle, The Race of Champions au Mexique, un événement créé il y a trente ans et qui confronte des stars de toutes les catégories de sports motorisés, y compris désormais des pilotes de simulation. Ryan Hunter-Reay, vainqueur de l’Indy 500, Tom Kristensen, superstar du Mans, et Pierre Gasly, le pilote de F1 de Red Bull, étaient également présents.

Affronter le risque dans la vraie vie, et faire mieux qu’un pro

Bonito a affronté Di Grassi dans une course en face à face à bord d’une Vuhl 05s, une voiture fabriquée au Mexique, homologuée pour la route et taillée pour le circuit. Bonito a fini par battre le champion de Formule E d’une demi-seconde. C’est la première fois qu’un pilote de course de simulation bat un pilote professionnel expérimenté dans une épreuve réelle.

Il s’agit bien d’une performance étonnante, quand on connait la différence abyssale qui existe entre la simulation et la course sur circuit réelle. Si la simulation peut permettre de s’imprégner d’un circuit jusqu’à en connaitre les moindres détails, la réalité comprend un élément qu’il est impossible de reproduire virtuellement : le danger, et la perception que l’on en a.

Cependant, l’histoire ne dit pas tout, et il est prudent de relativiser. D’une part la course se joue sous la forme d’un duel sur un tour de circuit, qui plus est sur une piste courte et peu rapide. D’autre part, peut-être qu’Enzo Bonito était déjà à l’origine un féru de sport auto et pilote émérite dans la vraie vie, même s’il ne l’a pas indiqué officiellement. Peut-être qu’il avait déjà couru sur circuit. Enfin, être un gamer n’est pas incompatible avec le fait d’être né doté de prédispositions naturelles au pilotage. Malgré tout, battre un pilote professionnel, a fortiori ex-pilote de F1 – même de bas de tableau – restera à jamais un exploit marquant une étape dans la courte histoire du eSport. Chapeau l’artiste.

