Pour les 35 ans de Mario, Nintendo prévoit de nombreux événements dans ses autres jeux !

L’événement de cette semaine c’est sans aucun doute les multiples annonces de Nintendo dans le cadre des 35 ans du fameux plombier moustachu… Super Mario ! Entre l’annonce d’une Game & Watch version 2020, une réinvention de Mario Kart avec la version « Live Home Circuit » ou bien encore une compilation « 3D-All Stars », il y avait de quoi faire plaisir aux fans. Bien que la dernière annonce fait assez débat du côté des joueurs. Cette dernière est loin de remporter l’unanimité.

Quoi qu’il en soit, Nintendo ne s’arrête pas et continue les annonces. Car oui, 35 ans, cela se fête et pas que dans les jeux Mario. Big N prévoit d’organiser quelques petits événements dans d’autres licences sur Nintendo Switch.

Mario s’invite partout dans votre Switch et pas que !

C’est en effet plusieurs événements in-game qui vont arriver à partir des prochains jours et jusqu’au mois de mars 2021 ! Dans un premier temps, c’est dans Mario Kart Tour (le jeu mobile) que les choses vont commencer dès le 9 septembre et jusqu’au 23 septembre. Par l’intermédiaire d’un événement spécial, vous aurez la possibilité de rencontrer des personnages spéciaux comme la Mario dans sa version SNES ainsi que Donkey Kong Jr. (lui aussi dans sa version SNES).

En novembre 2020, des objets historiques Super Mario et des produits sur le thème des 35 ans de la série feront leur arrivée dans Super Mario Maker 2 avec aussi un niveau spécial du contre-la-montre des Ninjis.

Enfin, pour les mois de novembre et décembre 2020, Nintendo organisera un tournoi en ligne spécial sur Super Smash Bros. Ultimate avec des combattants, des niveaux et des objets de la série Super Mario qui seront à l’honneur.

Mario toujours présent en 2021 !

En 2021, le plombier moustachu sera encore là pour fêter ses 35 ans ! Dès le mois de janvier 2021, un festival sur le thème de Super Mario aura lieu dans Splatoon 2 permettant aux joueurs de remporter des porte-clés dans le club My Nintendo et des t-shirts aux couleurs du festival seront également en vente dans le My Nintendo Store.

Enfin, en mars 2021, ce sera dans Animal Crossing que Mario sera à l’honneur avec une multitude d’objets à venir pour créer des styles incroyables… Avec également d’autres surprises qui seront dévoilées d’ici là. Un beau programme digne de notre Mario !