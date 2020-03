Pour profiter de son audience, Reddit renforce la publicité sur sa plateforme

C’est un véritable changement de culture qui ne plaira pas à tout le monde. Reddit vient d’annoncer qu’il allait réserver des emplacements spéciaux de sa plateforme aux contenus publicitaires. Un vrai changement de stratégie pour le réseau social qui peine à concrétiser ses succès d’audience en résultats financiers.

Reddit a précisé la teneur de sa nouvelle offre sur un billet de blog. Le texte s’adresse avant tout aux annonceurs potentiels :

Les modes, les tendances et les mouvements commencent chaque jour dans les communautés Reddit. Et alors que nous investissons dans la mise en évidence de ces tendances pour la visibilité et la participation des utilisateurs, cela présente une énorme opportunité pour les annonceurs qui cherchent à s’aligner sur les conversations en temps réel. Avec cette nouvelle offre, les marques qui cherchent à se positionner au centre des discussions sur Reddit ont désormais une place réservée sur les pages qui sont les plus visitées de la plateforme: l’onglet Recherche de Reddit et le flux populaire.