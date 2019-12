Avec 430 millions d’utilisateurs réguliers chaque mois en 2019, l’audience de Reddit s’envole

L’ambiance est au beau fixe chez Reddit après la publication des résultats d’audience pour l’année 2019. Et pour cause, le réseau social compte désormais 430 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Cela représente une hausse de 30 % par rapport à 2018 où, avec 330 millions d’utilisateurs, le site avait déjà dépassé les chiffres de Twitter.

Dans le détail, les commentaires et les vues mensuelles ont également augmenté de 37 et 54 %. Les membres ont posté 199 millions de messages et 1,7 milliards de commentaires. Enfin, 32 milliards d’upvodes ont été enregistrés.

Des résultats financiers décevants ?

Ces données sont très importantes car l’année 2019 a été marquée par l’entrée au capital de Reddit de l’entreprise chinoise Tencent pour un montant de 150 millions de dollars. Cette acquisition a fait couler beaucoup d’encre et bon nombre des utilisateurs de la plateforme avaient alors fait part de leur mécontentement.

Reddit est très loquace en ce qui concerne son audience mais n’a en revanche pas communiqué sur ses résultats financiers. Selon TechCrunch, le réseau social pourrait obtenir 119 millions de dollars de recettes publicitaires aux États-Unis cette année. C’est très modeste, et cela ne représente que 0,1 % du marché américain de la pub numérique. Il y a donc un paradoxe entre l’audience record du réseau social et ses difficultés à la monétiser. Ainsi, bien que le site soit désormais plus populaire que Twitter, il a obtenu six fois moins de revenus que ce dernier en 2018.

Selon La Tribune, ces difficultés s’expliquent cependant par un motif plutôt louable. Très attaché à la culture du libre, le réseau social fonctionne grâce au pseudonymat, et refuse d’exploiter les données personnelles de ses utilisateurs.

Reddit tente néanmoins d’aller de l’avant. 2019 a notamment permis de mettre à jour le règlement du site, ce qui permet de mieux lutter contre le harcèlement en ligne. Un rapprochement avec Snapchat a également été initié ce qui pourrait bien lui permettre de rajeunir son public.