Pour survivre, Flickr a besoin de plus d’utilisateurs payants

Si vous voulez que Flickr survive, il faut prendre un abonnement Pro afin d’aider le service à gagner plus d’argent. C’est ainsi qu’on peut résumer le message de SmugMug, l’entreprise qui a racheté Flickr il y a deux ans.

Comme le rapporte le site The Verge, c’est le CEO de SmugMug, Don MacAskill, qui signe ce message adressé aux utilisateurs de Flickr. Dans la lettre, il est expliqué que le service a besoin de plus d’abonnés Pro afin de pouvoir assurer son fonctionnement. « Nous n’avons pas acheté Flickr parce que nous pensions que c’était une vache à lait. Contrairement aux plateformes comme Facebook, nous ne l’avons pas non plus acheté pour empiéter sur votre vie privée et vendre vos données. Nous l’avons acheté parce que nous aimons les photographes, nous aimons la photographie et nous croyons que Flickr mérite non seulement de vivre, mais aussi de prospérer », lit-on dans ce message.

Un service qui tourne à perte

« […] nous ne pouvons pas continuer à l’exploiter à perte comme nous l’avons fait », écrit également le patron de SmugMug. Celui-ci explique également que l’entreprise a déjà essayé de faire son possible pour réduire les coûts. Cependant, une hausse des tarifs de Flickr est inévitable.

Celle-ci est programmée pour l’année prochaine, mais en attendant, Flickr va lancer une offre promotionnelle à partir du 26 décembre dans le but d’attirer plus de membres Pro.

Pour rappel, il y a un an, Flickr avait plafonné son offre gratuite à 1 000 images par utilisateur, dans le cadre d’une révision de sa politique tarifaire pour encourager les internautes à souscrire à l’abonnement professionnel.