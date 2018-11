Pour Zuckerberg, Apple est le principal concurrent de Facebook dans la messagerie

S’il y a une chose qui marche mieux que les réseaux sociaux actuellement, c’est la messagerie. C’est pour cela que Facebook a décidé de faire de Messenger une plateforme à part entière et c’est également pour cela que l’entreprise a déboursé 19 milliards de dollars afin de faire l’acquisition de WhatsApp.

A un moment où la croissance de Facebook ralentit, ses investissements dans la messagerie sont plus importants que jamais. Cela a été souligné par la société lors de l’annonce de ses derniers résultats trimestriels.

Et dans ce domaine, Apple serait le principal concurrent de Facebook, d’après son patron Mark Zuckerberg. WhatsApp et Messenger font un tabac dans les pays qui ne sont pas dominés par iOS. Mais dans certains marchés importants comme les USA, dans lesquels iOS a de très bonnes parts de marché, iMessage est l’application de messagerie par défaut des mobinautes.

« Dans des pays importants comme les États-Unis, où l’iPhone a une forte présence, Apple intègre iMessage en tant qu’application de messagerie texte par défaut et il a toujours une longueur d’avance », a déclaré Mark Zuckerberg.

De son côté, Tim Cook, le patron d’Apple, ne cesse de critiquer les sociétés comme Facebook et Google qui, en contrepartie de services gratuits, monétisent ceux-ci avec de la publicité ciblée.

« Chaque jour, des milliards de dollars changent de mains et d’innombrables décisions sont prises sur la base de nos goûts et dégoûts, de nos amis et familles, de nos relations et conversations, de nos souhaits et de nos peurs, de nos espoirs et de nos rêves. Ces fragments de données, chacun assez inoffensif, sont soigneusement assemblés, synthétisés, échangés et vendus », a récemment déclaré Tim Cook à Bruxelles.

Android Messages tente également de se faire une place

Sur le long terme, Android Messages pourrait également devenir l’un des principaux concurrents de Facebook dans la messagerie.

Après avoir échoué à rendre très populaires ses applications de messagerie, comme Hangouts ou Allo, Google mise désormais sur Messages, l’application qui gère les SMS par défaut sur Android.

Et actuellement, il est clair que l’objectif de la firme de Mountain View est de faire de cette application un service de messagerie similaire à iMessage. Son avantage, c’est qu’il est également préinstallé sur la plupart des smartphones Android.

(Source)