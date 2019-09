Pourquoi Airbnb a de grandes chances de réussir son entrée en bourse

Pour donner un ordre d’idée, même la somme des huit plus grands groupes hôteliers du monde ne réalise pas autant de réservations. Ces dernières années, la jeune startup qui avait été lancée en 2008 est entrée dans la cour des grands. Après les levées de fonds, la plateforme communautaire payante de location et de réservation de logements a connu ses premiers rachats. Mais c’est surtout en cette année 2019 que les ambitions ont pris une tout autre tournure pour Airbnb, avec l’acquisition de HotelTonight et de la société de voyage Urbandoor.

Une croissance exponentielle donc, au milliard de dollars de chiffre d’affaires dépassé au deuxième trimestre 2019, la deuxième fois dans son histoire. Du coup, Airbnb va faire comme ses compères, du secteur de la mobilité : Lyft, Uber, mais également Pinterest dans les réseaux sociaux, ces quatre noms avec celui d’Airbnb figuré parmi les plus importants en lice pour devenir « public », autrement dit, entrer en bourse.

Airbnb veut prendre en maturité et vise une IPO pour 2020

Mars pour Lyft, mai pour Uber, les choses se sont concrétisées cette année pour les autres grosses firmes à entrer en bourse. Chez Airbnb, l’annonce s’est faite retardée, et on attendait toujours jusqu’à hier encore, une date de planification.

C’est désormais chose faite, depuis ce jeudi soir. Airbnb va se jeter dans le bain énigmatique boursier, où les risques pourront être nombreux, tous comme les bénéfices en seront multiples, avec un peu de chance. Une décision que la société WeWork a quant à elle décidé de ne pas prendre finalement, alors que son entrée en bourse devait arriver en cette fin d’année.

Mais Airbnb se montre très optimiste. Son entrée en bourse sera en 2020, et l’équipe de la plateforme ne se fait pas de souci à son sujet. « Au fur et à mesure que notre communauté grandissait, notre entreprise prospérait. », avec ses différents rachats et sa croissance, l’entreprise est aujourd’hui devenue une société à 30 milliards de dollars, de quoi lui offrir une certaine maturité et le bagage nécessaire, pour une IPO (Initial Public Offering).

Pourquoi Airbnb a de grandes chances de réussir son introduction en bourse ?

Malheureusement, l’actualité des IPO de cette année n’a pas été très victorieuse, pour les différentes sociétés ayant sauté dans le bain. Lyft et Uber, pour qui le début d’année a rimé avec cette actualité, les résultats n’ont pas été à la hauteur. De façon très similaire, les deux géants de la mobilité ont vu leur cours baisser d’environ 24 %, vis-à-vis de ce qu’il en était au lancement.

Mais il faut dire que malgré leur puissance et leur chiffre d’affaires dantesque, les deux sociétés sont loin d’être bénéficiaires. Elles investissent en grande partie leur capital afin de pouvoir rester dans la compétition, alors que le marché se trouve incertain, en perpétuelle évolution, et que la concurrence fait rage.

Du côté d’Airbnb, le temps est plus tranquille. L’entreprise réalise bel et bien des bénéfices, de quoi donner la confiance aux actionnaires dès son lancement. Ses dernières acquisitions et son chiffre d’affaires lui permettront certainement d’assoir sa notoriété, et placer l’ancienne petite startup californienne parmi les références du secteur de l’hôtellerie.