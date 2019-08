Pourquoi Apple craint que les tensions avec la Chine avantagent Samsung

Il y a quelques jours, Donald Trump a partagé un tweet en révélant qu’il allait dîner avec Tim Cook, le patron d’Apple. Cela n’est pas la première fois que les deux hommes partagent un repas et profitent de l’occasion pour discuter. Pour rappel, la relation entre la société et l’administration n’est pas au beau fixe, si bien que cet événement était aussi dédié au fait de tenter de trouver des compromis.

Having dinner tonight with Tim Cook of Apple. They will be spending vast sums of money in the U.S. Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2019