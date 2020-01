Pourquoi Bose ferme la totalité de ses magasins en Europe et en Amérique du Nord

Bose a officialisé la fermeture de tous ses magasins physiques situés en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Cela représente un total de 119 boutiques, tandis que celles situées en Chine, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est, en Inde et aux Émirats arabes unis resteront ouvertes. Dans ses 130 enseignes restantes, la société commercialisera toujours ses casques audio, ses enceintes et autres produits.

Bose fait le choix du ecommerce

À l’origine, Bose a ouvert son premier magasin en 1993 pour mieux faire connaître ses produits aux clients, alors pourquoi la marque ferme-t-elle plus d’une centaine d’entre eux presque trente ans plus tard ?

Dans son communiqué, Bose explique que cette décision vient du fait que ses produits sont « sont de plus en plus achetés par le biais du commerce électronique ».

Colette Burke, vice-présidente des ventes mondiales de l’entreprise, précise : « À l’origine, nos magasins de détail offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de nous parler des systèmes de divertissement à domicile multi-composants, à base de CD et de DVD. À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin, et où ils en avaient besoin – et nous faisons la même chose maintenant ».

Bose n’a pas précisé combien d’employés étaient touchés par cette décision, mais on peut supposer qu’il s’agit d’un nombre de personnes plutôt conséquent sachant que presque 120 boutiques ferment. Toutefois, le communiqué précise que l’entreprise prévoit d’offrir « une aide au reclassement et une indemnité de départ aux employés touchés ».

Évidemment, il sera bien évidemment aussi possible de se procurer les produits de la marque sur le site web de Bose et auprès des revendeurs.