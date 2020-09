Pourquoi ce sujet est-il une tendance ? Twitter nous explique enfin

Alors que Facebook a décidé d’abandonner sa section « tendances » à cause d’accusations de partialité, Twitter, de son côté, continue d’en faire l’une de ses principales fonctionnalités. Mais souvent, les utilisateurs de Twitter ne comprennent pas pourquoi un sujet apparaît dans la section des tendances sur la plateforme.

D’après Frank Oppong, product manager, au cours de la dernière année, la question « Pourquoi c’est une tendance ? » a été tweetée plus d’un demi-million de fois. Mais désormais, la plateforme donnera plus d’informations contextuelles pour aider les utilisateurs à comprendre.

« […] nous nous efforçons de mettre les gens en contexte sur ce qui se passe avec les libellés sur les Tweets et les comptes, ainsi que sur les pages organisées (aka Moments) et les articles connexes sur les tendances. Pour vous aider, nous ajoutons des Tweets épinglés et des descriptions de tendances pour vous aider à expliquer pourquoi quelque chose est tendance », annonce le responsable.

Vous ne vous demanderez plus pourquoi un sujet est devenu une tendance sur Twitter

Désormais, sur certaines tangences, un tweet sera épinglé pour aider les internautes à comprendre. Twitter utilisera une combinaison d’algorithmes et de curation humaine afin de déterminer quel tweet représente le mieux un sujet qui est une tendance. La plateforme s’assurera aussi que ces tweets épinglés respectent toutes ses règles et qu’il ne s’agit pas d’un spam ni d’un tweet abusif. Ces tweets épinglés pourront apparaître sur les applications iOS et Android dès aujourd’hui. Et Twitter compte également afficher ces publications sur la version web pour les ordinateurs, plus tard.

Dans certains cas, Twitter pourra aussi afficher des descriptions en dessous d’une tendance. « Les descriptions fourniront un contexte clair expliquant pourquoi quelque chose est tendance. Les descriptions sont développées par notre équipe de curation et suivent leurs directives », explique Frank Oppong. Ces descriptions devraient commencer à apparaître sur toutes les versions de Twitter dans les prochaines semaines.

Mais malheureusement, ces deux fonctionnalités ne seront pas disponibles partout dans le monde. Les tweets épinglés sur les tendances et les descriptions n’apparaîtront qu’en Argentine, en Australie, au Brésil, en Canada, en Colombie, en Égypte, en France, en inde, en Irlande, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Arabie Saoudite, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, et aux USA.

Sinon, on notera que Twitter compte faire plus pour que les gens comprennent pourquoi un sujet apparaît dans la section des tendances. « Pour être clair, nous savons qu’il reste du travail à faire pour améliorer les tendances et les mises à jour de contexte que nous annonçons aujourd’hui ne sont qu’un petit pas dans la bonne direction », admet Frank Oppong. « Nous pouvons faire plus pour aider les gens à comprendre pourquoi quelque chose est tendance et pour assurer la transparence sur la façon dont quelque chose évolue. Nous devons améliorer les tendances et nous le ferons », ajoute-t-il.

Twitter : une bonne croissance grâce à l’information

Twitter annonce cette amélioration de sa section pour les tendances à un moment où son nombre d’utilisateurs ne cesse de grimper. Il y a un mois, la plateforme de microblogging a annoncé que lors du second trimestre 2020, le nombre d’utilisateurs actifs journaliers et monétisables a augmenté de 34 % par rapport à la même période en 2020.

Et l’entreprise attribue cette hausse à l’information. « Notre travail pour servir les conversations autour du COVID-19, pour aider les gens à trouver des sources d’informations fiables, pour mieux organiser et faire apparaître les nombreux sujets et intérêts qui amènent les gens sur Twitter, et des innovations telles que des soirées de visionnage virtuelles pour les lancements de films et des concerts virtuels, nous ont aidé à servir un plus large public », expliquait la plateforme lors de l’annonce de ces résultats trimestriels.