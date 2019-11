Disney+ : Quels sont les programmes les plus populaires de la plateforme à son lancement ?

Disney+ a été lancé le 12 novembre aux États-Unis avec des chiffres impressionnants à la clé. La plateforme compterait en effet déjà plus de dix millions d’abonnés. Qu’ont regardé ces spectateurs lors de la première semaine ? Un top 10 que s’est procuré le site BGR nous fournit la réponse.

Sans surprise, The Mandalorian a été le programme le plus visionné. Le public semble avoir apprécié cette série Star Wars qui renoue avec l’ambiance de la trilogie originale. L’énorme cliffhanger à la fin du premier épisode donne aussi envie de connaître la suite des aventures du chasseur de primes. Le reste du classement fait la part belle aux productions originales de Disney+. On trouve ainsi High School Musical: The Musical: The Series en deuxième position. Il s’agit d’une comédie musicale et sentimentale qui respecte bien les codes du genre.

Les studios Pixar à l’honneur

The World According to Jeff Goldblum a également été beaucoup regardé par les abonnés. C’est une série documentaire assez prometteuse sur l’acteur devenu une des grandes figures de la pop culture. Encore! se rapporche un peu de la télé réalité. On suit d’anciens participants d’une comédie musicale lycéenne qui tentent de reproduire leurs exploits d’antan.

Pixar SparkShorts met à l’honneur des courts métrages animés produits par le fameux studio de Disney. Une autre forme d’hommage est rendu à cet univers par Pixar in Real Life qui reproduit les scènes cultes des films dans une série de caméras cachées tournées en plein New York.

La série documentaire Marvel’s Hero Project a également obtenu les faveurs du public. Elle permet de suivre le quotidien de 20 adolescents qui sont de véritables héros du monde réel. Comble du bonheur pour eux, ils auront aussi le privilège d’être transformés en comics, costumes à l’appui. Ils figureront en effet dans le prestigieux Marvel Unlimited aux côtés de tous les autres super-héros de la franchise.

Le seul programme de ce classement à ne pas être une production originale est un autre contenu Star Wars. The Clone Wars occupe en effet la troisième place. Mais c’est aussi une exclusivité puisque la fiction a repris pour une septième saison sur la plateforme après plusieurs années d’arrêt.

Il sera intéressant de suivre l’évolution des audiences pour voir si cette semaine de lancement était représentative. On observera par ailleurs l’attitude du public français mais pour ça il faudra attendre le 31 mars prochain et la sortie du service de streaming dans l’Hexagone.