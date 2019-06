Pourquoi cette vidéo d’une famille dévastée par une avalanche est devenue virale en quelques heures

Où il est question de fake (encore une fois), de lâcheté et… de tensions conjugales. Une petite famille suédoise se relaxe tranquillement autour d’un déjeuner sur une terrasse montagnarde dans une station de ski des Alpes françaises, quand une avalanche se déclenche et se rapproche dangereusement du restaurant, jusqu’à tout emporter sur son passage, y compris ladite famille, qui disparait dans un enfer de poudre blanche.

Clap de fin. On n’en sait pas plus sur le sort des occupants de la terrasse, mais on imagine une issue dramatique.

Me watching a bad situation and doing nothing till the final hour: pic.twitter.com/C4HC58sD7y — Sgogwana (@zama_mdluli) 4 juin 2019

Vous y avez cru ? Apparemment vous n’êtes pas les seuls puisque cette vidéo – de bien piètre qualité, ce n’est pas un hasard – publiée il y a à peine trois jours totalise plus de 7,15 millions de vues et des dizaines de milliers de Like et de retweets. Que s’est-il passé exactement, cette vidéo est-elle vraie et pourquoi a-t-elle émergé de la sorte ?

Twitter + vidéo spectaculaire de mauvaise qualité + voyeurisme = des millions de vues

Comme souvent avec les vidéos devenues virales, nous n’avons pas toutes les réponses, et certains mécanismes demeurent quelque peu mystérieux, à plus forte raison quand on sait que celle-ci a été publiée par une totale inconnue sud-africaine comptant moins de 1800 abonnés sur son compte Twitter.

Mais on est pratiquement sûr d’une chose : la vidéo n’aurait probablement pas connu ce succès si elle avait été… de meilleure qualité. Car, soyez rassurés, elle est totalement fake, et aucune famille n’a péri dans cette avalanche. Mais pour une fois il ne s’agit pas d’un fake tel qu’on les connait aujourd’hui, à base d’images fabriquées et d’intelligence artificielle. Non, ici nous avons affaire à un faux fake (oui oui !) qui consiste tout simplement en un extrait en basse résolution bien dégradée et pixelisée d’une scène d’un film sorti en 2014, « Force Majeure », racontant comment la lâcheté d’un père (sa fuite durant la scène de l’avalanche au cours de laquelle il abandonne sa famille pour éviter d’être enseveli) détruit de l’intérieur un couple, alors qu’au final tout le monde a la vie sauve.

Au passage on notera le trait d’humour ce cette autre twitteuse, qui note de façon sarcastique que la vidéo montre « exactement comment l’Amérique réagit au réchauffement climatique ».

Et c’est précisément la mauvaise qualité de la vidéo qui aura assurément fait sa popularité. Ce clip, tiré de la vidéo que vous voyez dans la bande-annonce, disponible sur YouTube, ci-dessous, qui est elle en HD, donne sans doute aux gens l’impression qu’il a été capté par des caméras de sécurité ou un smartphone mal stabilisé plutôt que par des caméras de cinéma professionnelles. D’ailleurs, lorsque l’on regarde la bande-annonce en HD, il parait beaucoup plus évident, d’après la qualité du film, que cette scène n’est pas réelle. Seuls les cinéphiles ne seront pas tombés dans le piège.

Et si vous avez lu cet article jusqu’au bout, c’est que vous aurez certainement aussi vu la vidéo, et du coup vous ne pourrez pas dire que vous n’y avez pas participé 🙂

