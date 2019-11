Pourquoi des agriculteurs russes ont équipé leurs vaches de casques VR

L’objectif est triste et pose question, mais il est bien vrai : « développer un logiciel unique simulant un champ d’été », à destination des vaches. Des agriculteurs de la région de Moscou ont participé à un test en collaboration avec le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Pour tenter de faire produire un lait de meilleure qualité aux vaches, ces derniers souhaitent équiper les troupeaux de casques de réalité virtuelle.

Une expérience controversée, mais aux résultats positifs. Du moins, c’est ce que l’on peut noter en termes de l’objectif d’obtenir un lait d’une meilleure qualité. Autrement, les questions se posent quant aux répercussions négatives qu’un tel équipement pourrait causer aux vaches.

Des vaches avec des casques VR

Adaptés à la vue des ruminants, les casques de réalité virtuelle utilisés lors des tests affichaient un paysage verdoyant, sous un ciel bleu d’été. « Les experts ont noté une anxiété réduite et une amélioration de l’humeur émotionnelle générale dans le troupeau », déclarait l’administration agricole locale, dans un article du Moscow Times.

Dans cette phase d’expérimentation, qui s’est déroulée dans une ferme à Krasnogorsk, au nord-ouest de Moscou, l’idée était d’installer le bétail dans un climat apaisant, censé augmenter la production laitière, et sa qualité. Pour le moment, les tests se sont penchés sur une simple étude de l’anxiété des animaux, et la mesure laitière fera l’objet d’un nouvel exercice.

Une expérience controversée, qui ira encore plus loin

Comme le soulignaient nos confrères d’Engadget, cette recherche alliant agriculture et nouvelle technologie, a de quoi interroger. Déjà sur les humains, la différence de perception au moment d’enlever un casque de réalité virtuelle soulève des questions, qui devraient être encore plus importantes pour une utilisation sur des bovins. De plus, éthiquement parlant, est-ce réellement une piste à approfondir ?

Chez les experts en charge de cette enquête, la réponse est positive. D’ailleurs, leurs tests devraient continuer à s’approfondir. La prochaine étape pourrait consister en l’utilisation de nouveaux appareils de réalité virtuelle, en commençant par des équipements à disposer sur les vaches elles-mêmes, tels que des sortes de vêtements.

À l’heure actuelle, une solution plus douce est aussi envisagée. Celle-ci se concrétise en la diffusion de musiques « relaxantes ». Mais selon les auteurs de l’étude, cela ne suffirait pas. On attend votre avis sur le sujet.