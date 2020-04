Disney+ devrait accueillir un nombre croissant de films exclusifs

Disney+ vient d’arriver en France. Un lancement qui était attendu de longue date et permet à l’Hexagone de découvrir une nouvelle plateforme de streaming pleine de séries et films. Mais, beaucoup de contenus ont déjà eu droit à une sortie au cinéma. Du côté des séries, on trouve aussi de multiples contenus comme les Simpsons qui sont déjà connus du grand public. Mais, c’est vrai que l’on aimerait bien avoir un peu plus de contenus inédits. Notamment ceux qui ont déjà pu profiter des contenus sortis ces derniers mois à l’étranger sur Disney+. Mais la plateforme pourrait bientôt compter sur de nombreux films exclusifs.

Disney+, la voie à suivre pour un nombre croissant de films

Disney s’est déjà senti contraint et forcé de sortir Artemis Fowl sur Disney+. Une décision prise face à l’accumulation de films au cinéma après les multiples décalages causés par le coronavirus, mais aussi par la peur d’un échec commercial. Avec ce choix, la plateforme de streaming est surtout devenue un choix secondaire.

Mais d’autres films pourraient suivre. Il faut dire que Disney possède un problème de riche à l’heure actuelle avec la propriété de Marvel, Lucasfilm, Fox ou encore Pixar. Si la quantité est rarement un problème dans ce genre de situation, on aimerait bien que l’entreprise ne gâche pas le potentiel de certaines œuvres.

Reste à savoir comment sera fait le choix. Pour les films Marvel, cela semble exclu à l’heure actuelle. Notamment parce que Disney aurait pu le faire avec Black Widow, mais tout le planning a été modifié. Le manque de décision sur les Nouveaux Mutants montre toutefois aussi l’indécision.

Dans la liste, on compte aussi le film En Avant qui était déjà au cinéma au début de l’épidémie et a rapidement basculé sur la plateforme de streaming. Chaque sortie, si elle n’est pas vue comme une solution au rabais mais s’inscrit vraiment dans une stratégie de fond pourrait aussi être l’opportunité de gagner des abonnés. Tout sauf un élément négligeable dans la guerre du streaming.