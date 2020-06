Voilà pourquoi il faudra être patient avant de découvrir Man of Steel 2

La bonne nouvelle est tombée récemment pour les fans d’Henry Cavill. L’acteur qui a crevé l’écran dans la série The Witcher sur Netflix n’a pas encore fait ses adieux au personnage de Superman, malgré ce qui avait été annoncé à plusieurs reprises jusque-là. Il serait en négociations pour une apparition dans un autre film de DC Comics. Mais, il ne s’agit pas de Man of Steel 2. Pourquoi ? Et bien la réponse serait à chercher du côté des réalisateurs.

Man of Steel 2, un projet au long cours

Récemment encore, on apprenait qu’un film sur la mort de Superman serait à l’étude du côté de Warner Bros. Mais, pour Henry Cavill, l’actualité de l’homme d’acier semble surtout être un éventuel cameo dans Shazam 2 et le Snyder Cut de Justice League. Pourquoi Man of Steel 2 n’avance-t-il pas ? Et bien ce serait en partie lié à l’accord entre Warner Media et Bad Robot, l’entreprise de J.J. Abrams. Un deal à 500 millions de dollars, qui comprendrait notamment la possibilité de réaliser un film Man of Steel.

Or, si c’est vraiment le cas, l’ambition de J.J. Abrams sera sans doute de pouvoir faire son propre casting. L’exemple de The Batman de Matt Reeves montre que les acteurs ne sont pas immuables. DC Comics et Warner Bros semblent peu ou prou avoir abandonné l’idée d’un univers héroïque commun à l’heure actuelle. Un autre paramètre entrera aussi en ligne de compte. Si Henry Cavill s’offre un ou plusieurs caméos, il sera intéressant de voir comment son retour sera perçu par le grand public. Cela pourrait jouer dans la place qu’on lui accorde pour la suite.

Warner Bros et DC Comics auront déjà deux Batman différents à l’écran en 2021 (The Batman avec Robert Pattinson et Ben Affleck dans le Snyder Cut). On comprend bien qu’ils préféreraient aussi ne pas avoir deux Superman.