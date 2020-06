Pourquoi l’Inde veut bannir de plus de 50 applications chinoises

Il y a quelques semaines, Google supprimait l’application Remove China Apps du Play Store, un service ayant rencontré un fort succès en Inde durant la période où il a été disponible. Comme son nom l’indique, il servait à aider les utilisateurs à identifier puis supprimer toutes les applications chinoises d’un smartphone.

Des applications chinoises qui représenteraient un risque pour la sécurité nationale

Dans cette même logique, les services de renseignement indiens ont partagé une liste d’applications chinoises que les utilisateurs du pays sont invités à supprimer. En cause, le fait que ces dernières représenteraient une menace pour la sécurité nationale du territoire. Outre le traitement des données personnelles, l’Inde s’inquiète que ces dernières puissent être utilisées dans le conflit qui l’oppose à la Chine, des tensions qui sont en forte hausse depuis quelques mois.

Au total, cette sélection comprend 53 services, dont certains sont très populaires dans le monde. Le risque représenté par chacune des applications concernées devrait être évalué plus en détail par le Conseil national de sécurité. Si ce dernier a invité le gouvernement à stopper l’utilisation de ces services, les autorités n’ont pas encore fait de déclaration à ce sujet.

Voici la liste des applications chinoises concernées :

TikTok Mi Store Mi Community Weibo WeChat SHAREit Clash of Kings DU recorder YouCam Makeup 360 Security DU Battery Saver DU Browser DU Cleaner DU Privacy Clean Master – Cheetah CacheClear DU apps studio Baidu Translate Baidu Map QQ Launcher QQ Security Centre QQ Player QQ Music QQ Mail QQ NewsFeed WeSync QQ International ES File Explorer Mi Video call-Xiaomi Parallel Space SelfieCity Mail Master Vault-Hide Vigo Video Bigo Live UC News UC Browser BeautyPlus Xender ClubFactory Helo LIKE Kwai ROMWE SHEIN NewsDog Wonder Camera Photo Wonder APUS Browser VivaVideo- QU Video Inc Perfect Corp CM Browser Virus Cleaner (Hi Security Lab)

Parmi les applications citées, on retrouve des services très populaires, particulièrement TikTok. Ce dernier a déjà suscité l’intérêt des autorités de plusieurs pays du monde ces dernières années à cause des inquiétudes soulevées par rapport aux données personnelles et à la sécurité. Suite à ces critiques, la maison mère de l’app a dévoilé son premier rapport de transparence, affirmant du même coup que les autorités chinoises ne lui demandaient pas de censurer du contenu. Plus globalement, on retrouve aussi la présence des services de Xiaomi et du géant chinois Tencent.

Si elle ne fait pas partie de la liste, l’application Zoom a également fait parler d’elle —en Inde, mais aussi ailleurs. Dans le pays, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’il restreignait son usage à cause de potentielles failles de sécurité et de l’absence d’un protocole de chiffrement de bout en bout. Il y a quelques jours, Zoom a toutefois cédé et décidé d’étendre ce dernier à ses utilisateurs gratuits.

Entre l’Inde et la Chine, la situation est tendue à cause d’un conflit frontalier au niveau de l’Himalaya. En début de semaine, les affrontements ont fait 20 morts du côté indien et d’autres du côté chinois.