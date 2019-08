Pourquoi l’agence militaire américaine cherche-t-elle d’urgence une grande installation souterraine ?

C’est un tweet qui pose question, et qui n’a pas manqué de soulever inquiétudes et probablement d’imaginer les hypothèses les plus farfelues. D’autant qu’il n’émane pas de n’importe-qui, ni de Donald Trump (qui a dit c’est pareil ?) mais de la DARPA, (Defense Advanced Research Projects Agency), la très sérieuse – et parfois controversée – agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. Pour mémoire, on attribue l’invention d’internet à cette agence dans les années 60.

Dans ce Tweet, la DARPA indique qu’elle est à la recherche d’installations souterraines urbaines capables d’accueillir des travaux de recherche et d’expérimentation. Jusque-là, rien de très affolant. Mais ce qui est plus étonnant, et a ouvert la voie à toutes les spéculations et tous les fantasmes, est le délai indiqué par le tweet. Il semblerait en effet que ce soit urgent, très urgent, puisque la date limite est celle du 30 août à 17h, heure de la côte est américaine.

Des installations souterraines pour autopsier des aliens ?

Pourquoi une telle urgence ? Que va-t-il se passer d’ici-là ? Mystère et boule de gomme. Probablement rien, comme vous pouvez très bien l’imaginer. Mais il n’en faut pas plus pour laisser nos esprits vagabonder et élaborer toutes sortes d’hypothèses, d’autant que la Darpa n’a pas voulu expliquer pourquoi elle avait besoin d’une installation souterraine aussi vite, alors que tous les détails de sa requête figurent dans une note officielle.

« Les infrastructures souterraines urbaines complexes peuvent présenter des défis importants pour la connaissance de la situation dans des scénarios sensibles au facteur temps, tels que le combat actif ou d’intervention en cas de catastrophe. La DARPA est intéressée à explorer ce domaine pour que les chercheurs puissent analyser et améliorer les approches visant à améliorer la connaissance de la situation et les délais d’intervention dans les scénarios d’urgence. Les sites soumis pourraient aider le milieu de la recherche à identifier des sites pertinents pour d’autres expériences sur le terrain afin d’accélérer la mise au point de ces technologies. », a déclaré à nos confrères de Gizmodo par courriel un porte-parole de Darpa qui a demandé à rester anonyme.

Alors, que va-t-il se passer d’ici demain soir ? Les paris sont ouverts (et les complotistes vont passer une bonne journée).