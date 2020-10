Pourquoi l’américain Twilio rachète Segment pour 3,2 milliards de dollars

Twilio a confirmé le rachat de Segment cette semaine, une société spécialisée dans les plateformes de données clients (CDP ou Customer Data Platform). Le montant de la transaction est de 3,2 milliards de dollars indique Forbes dans un premier article sur le sujet. L’opération devrait être conclue durant le quatrième trimestre de l’année 2020.

Quelles activités pour Twilio ?

Si Twilio n’a pas véritablement de rayonnement public en France, l’entreprise collabore avec des sociétés mondialement connues. Fondée en 2008, elle est entrée en bourse en 2016 tout en continuant de se concentrer sur la relation client et l’unification des communications via le cloud. Pour simplifier, elle propose un service qui permet aux grosses entreprises de faciliter leur relation avec leurs utilisateurs en proposant des services de téléphonie aux applications via des API. Parmi ses clients, on retrouve des acteurs de poids du secteur des technologies, à l’exemple de Facebook, WhatsApp ou encore Uber.

L’acquisition de Segment permettra à Twilio de booster son cloud tout en proposant une amélioration de l’expérience client de bout en bout et à tous les points de contact. La société qui vient d’être rachetée compte plus de 20 000 clients qui utilisent son service pour « collecter, traiter et contrôler » les données clients. Autant dire que les deux entités se complètent parfaitement pour que le rachat trouve son utilité.

Jeff Lawson, PDG de Twilio, explique plus en détail l’intérêt de ce rachat : « Les silos de données détruisent l’expérience des clients. La segmentation permet aux développeurs et aux entreprises de briser ces silos et de construire une image complète de leur client. Combiné à la plateforme d’engagement client de Twilio, nous pouvons créer un engagement plus personnalisé, plus rapide et plus efficace dans le service client, le marketing, l’analyse, les produits et les ventes ».

Peter Reinhardt, cofondateur et PDG de Segment, ajoute à cela : « Ensemble, Twilio et Segment ont une opportunité incroyable de construire la plateforme d’engagement client du futur ».

C’est la plus importante acquisition jamais réalisée par Twilio. À l’automne 2018, la société annonçait le rachat de SendGrid pour 2 milliards de dollars. Ce dernier est spécialisé dans l’utilisation des emails dans d’autres applications, ce qui lui a permis de proposer une gamme plus complète d’outils de communication.

Twilio aurait également tenté de faire l’acquisition d’Intercom entre 2014 et 2015, mais les deux parties ne seraient pas parvenues à trouver un accord sur le prix du rachat.