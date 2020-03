Pourquoi l’application Yuka a été condamnée pour dénigrement

Lancée en 2017, Yuka a connu une forte croissance qui lui a permis de comptabiliser plus de 15 millions de téléchargements pour 12 millions en France en janvier 2020. Avec son application simple d’utilisation, les utilisateurs peuvent scanner les codes barres de produits alimentaires et cosmétiques pour avoir une note globale basée sur sa composition. Si le produit est jugé mauvais, l’app propose une alternative considérée plus saine.

Un article de Yuka jugé problématique

Utilisée mensuellement par 5,5 millions d’utilisateurs, l’application Yuka dispose indéniablement d’une forte notoriété en France. C’est ce qui a poussé la Fiac (Fédération française des industries des aliments conservés) à poursuivre la startup pour dénigrement. En cause, un article rédigé sur le blog de la jeune pousse, qui écrit régulièrement des contenus sur la nutrition tout en mettant en lumière certains produits par le biais de recettes. Publié en octobre 2019, le papier intitulé « Halte aux emballages toxiques » se questionne sur les usages de plusieurs emballages comme le plastique, le verre ou encore l’aluminium.

Dans l’article partagé sur le blog de Yuka, son autrice indique que l’aluminium et la conserve sont à éviter au maximum, une mesure qui comprend les boissons comme les sodas, mais aussi les légumes et autres aliments en conserve. Pour la Fiac, il s’agit d’un amalgame qui se base uniquement sur l’avis d’un seul nutritionniste. À l’heure actuelle, les passages de l’article qui posent question ont été supprimés.

En conséquence, la Fédération a mené la startup devant le tribunal de Versailles. Le 5 mars, ce dernier a jugé que Yuka était bel et bien coupable de dénigrement. Il est indiqué à ce sujet : « la tonalité des propos contenus dans le blog manque de mesure par une généralisation abusive relative à tous les emballages dans lesquelles les aliments sont conservés ; que l’information transmise par l’article litigieux manque aussi de base factuelle suffisante, qu’elle se fonde sur une source unique, laquelle est citée à mauvais escient et interprétée de manière extensive ».

Yuka se voit dans l’obligation de supprimer les passages concernés de l’article, faute de quoi il devra verser 500 euros de pénalité par jour de retard. La startup a également écopé d’une amende de 3 000 euros. Désormais, l’article ne comprend donc plus les lignes concernées et un nouveau lien renvoie vers un autre article sur le sujet.