Pourquoi le Mavic Air 2 pourrait être le drone ultime ?

DJI est le leader incontesté du marché du drone, et le Mavic Pro avait lancé cette tendance. À l’époque des concurrents comme Parrot étaient encore dans le paysage, mais la large gamme du constructeur chinois a eu raison de la plupart de ses compétiteurs. Début 2018, la marque avait dévoilé son premier drone pliable, le Mavic Air. Excellent compromis entre taille et qualité d’image, il avait un défaut majeur, sa portée.

La marque va tenir une conférence de lancement le 27 avril, pour dévoiler un nouveau produit qui sera sans aucun doute le Mavic Air 2.

Enfin de l’Ocusync sur le Mavic Air 2 ?

Dans la fuite du site DroneDJ, on apprend certaines caractéristiques techniques du Mavic Air 2. La plus intéressante est le remplacement de la liaison WiFi entre le drone et la télécommande. Cette dernière est remplacée par la technologie OCUSYNC 2.0, qui permet une portée jusqu’à 8 kilomètres.

Bien évidemment la législation vous interdit de perdre le drone de vue pendant un vol, mais ce protocole de connexion plus fiable assurera un excellent retour vidéo et une bien meilleure stabilité. Le design de la télécommande est aussi plus imposant que celle du Mavic Air 1.

Une autonomie encore meilleure

Le Mavic Air première génération était impressionnant pour son autonomie, sur un si petit appareil. DJI va plus loin en proposant une nouvelle batterie de 3 5000 mAh, contre 2 375 mAh sur le modèle précédent. Le temps de vol sera donc meilleur, et le manuel stipule 35 minutes, soit 13 de plus que le Mavic Air 1.

Is that it, just that one? pic.twitter.com/Ap8rrzC71n — OsitaLV (@OsitaLV) March 10, 2020

Le capteur photo/vidéo semble aussi s’améliorer, en passant de 12 Mpx à 48 Mpx, mais le plus intéressant qui nous reste à découvrir c’est la taille du capteur en lui même, qui change tout de même d’apparence. Il sera dans tous les cas capable de filmer en 4K à 60 images/seconde.

Le design sera lui plus proche du Mavic Pro 2, dans un format légèrement plus compact. Il pourrait bien être le produit parfait pour les amoureux de vol et de photo/vidéo. Reste maintenant à voir si les ventes seront au rendez-vous, la législation en France s’étant durcie en 2020, et il vous faudra passer une formation en ligne pour le faire voler comme il pèsera plus de 250 grammes.

Le drone le plus abordable actuellement chez DJI est le Mavic Mini, qui pèse 249 grammes.